Cuphead: Physische Version des Indie-Hits ab sofort im Handel

Studio MDHR und iam8bit veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Distributionspartner Skybound Games die physische Version des preisgekrönten Cuphead!

Die Standardversion enthält neben dem Grundspiel den Delicious Last Course DLC sowie sechs sammelbare Cuphead Funnies-Karten, eine Cuphead Clubkarte und ein exklusives Wendecover von Studio MDHR.

Die physische Version von Cuphead ist zum Preis von 39,99 € über iam8bit sowie im Handel erhältlich. Außerdem ist eine iam8bit exklusive Cuphead Collector’s Edition zum Preis von 199,99 $ vorbestellbar. Die Cuphead Collectors Edition enthält neben der physischen Version und all ihren Inhalten zusätzlich eine Handgefertigte Marionette des Titelhelden, eine Kurbelmusikbox, einen Sleeve für das Spielecase und vieles mehr.

„Wir haben uns schon sehr, sehr lange auf eine physische Version von Cuphead gefreut. Ein großer Bestandteil der Nostalgie, die elementarer Teil des Designs von Cuphead ist, ist die haptische Erfahrung: Die Verpackung des Spiels, das du liebst aus dem Regal nehmen, die Schachtel öffnen und sich dann in ein neues Abenteuer stürzen. Es gibt kaum etwas Vergleichbares und wir könnten uns kaum mehr über die Unterstützung von iam8bit und Skybound freuen, die uns helfen, das Spiel mit der gleichen Liebe zum Detail in die Hände der Spieler zu bekommen, wie auch wir das Spiel entwickelt haben. Nach einem aufregenden Jahr hier bei Studio MDHR kann ich mir kaum etwas Besseres als diese Veröffentlichung vorstellen, um das Jahr zu beenden.“ so Studio MDHR Director Maja Moldenhauer.

Fans können sich obendrein auf die neue Delicious Last Course Soundtrack Doppel-LP Schallplatte sowie eine Neupressung der Cuphead Soundtrack doppel LP Schallplatte mit Musik vom Komponisten Kristofer Maddigan freuen. Die Delicious Last Course LP enthält drei Rezeptkarten als ausfaltbare Poster. Die Cuphead Schallplatte kommt in einer an die 1930er-Jahre angelehnten Verpackung, bisher unveröffentlichten Solos sowie einem digitalen Download Code.

Vor fünf Jahren, im Jahr 2017, konnten Spieler erstmalig Inkwell Isle mit Cuphead und Mugman erkunden. Seitdem ist Cuphead zu einem Indie-Phänomen mit einer Vielzahl verschiedener Produkte und einer vor kurzem veröffentlichten animierten Netflix Serie geworden. Studio MDHR, iam8bit und Skybound Games freuen sich darauf, das Vermächtnis von Cuphead mit der Veröffentlichung der physischen Version weiterzuführen.

Der Trailer steht hier zur Verfügung: