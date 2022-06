Cuphead: Summer Game Fest liefert neue Einblicke zum The Delicious Last Course-DLC

Auf der kommenden Ausgabe des Summer Game Fest wird es neue Einblicke zum Cuphead-DLC The Delicious Last Course geben.

Ab dem 30. Juni verschlägt es Cuphead und Mugman in Cuphead: The Delicious Last Course auf die „D.L.C Isle“. Kaum überraschend warten auch dort eine Reihe furchterregender Monster und Bosse sowie neue Herausforderungen auf die beiden Tassen-Kämpfer.

Wie nun auf dem offiziellen Twitter-Account des Summer Game Fest bekannt gegeben wurde, werden Fans während dem Event von Entwickler Studio MDHR mit neuen Einblicken und Informationen zum kommenden DLC des anspruchsvollen Jump & Runs versorgt.

Das Summer Game Fest 2022 startet diesen Donnerstag um 20 Uhr und kann via Twitch, YouTube und weiteren Plattformen verfolgt werden. Mit dabei sind über 30 namhafte Unternehmen der Gaming-Branche.