Cuphead: The Delicious Last Course erscheint im Juni 2022

Cuphead: The Delicious Last Course erscheint am 30. Juni 2022 und dazu wurde der Announcement Trailer veröffentlicht.

In Cuphead: The Delicious Last Course setzen Cuphead und Mugman die Segel in Richtung „D.L.C. Isle“, einer ungezähmten und bisher unentdeckten Insel vor der Küste der Inkwell-Inseln. Wie es sich für Cuphead gehört, müssen sie jedoch feststellen, dass die Insel eine neue Reihe furchterregender, überlebensgroßer Bosse beherbergt, die alle mit einer Aufgabe verbunden sind, die sie im Auftrag des fröhlichen Chefkochs Saltbaker erfüllen müssen.

Worum es sich bei dieser Aufgabe handelt und wohin sie unsere unerschrockenen Helden führen wird, bleibt zwar wir noch ein wenig länger geheim, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es das bisher größte Abenteuer der tapferen kleinen Tassen sein könnte.

Im Mittelpunkt dieses brandneuen Abenteuers steht ein völlig neuer spielbarer Charakter: Ms. Chalice. Spieler werden sie sicherlich als die legendäre Chalice wiedererkennen – das weise geisterhafte Wesen, das in den Mausoleumsstufen des Originalspiels zu finden ist, wo sie euch die mächtigen Superkünste schenkt.

Seht euch dazu den Cuphead: The Delicious Last Course Release Date Announcement Trailer an:

Der DLC Cuphead: The Delicious Last Course wird am 30. Juni 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen.