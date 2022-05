Curious Expedition 2: Shores of Taishi-Erweiterung vorgestellt

Autor:, in / Curious Expedition 2

Erkundet mit dem neuen Shores of Taishi DLC von Curious Expedition 2 unerforschte Gebiete.

Der nächste große DLC für Thunderful und den unabhängigen Entwickler Jules Verne-esque narrative roguelike Adventure, Curious Expedition 2, wird am 19. Mai auf Steam, GOG und im Epic Games Store erscheinen. Nintendo Switch, PlayStation und Xbox folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Shores of Taishi wird für $5,99 / €5,99 / £4,99 erhältlich sein.

Shores of Taishi erweitert die geheimnisvollen Ländereien von Curious Expedition 2 um eine Fülle neuer Inhalte. Ein neuer Inseltyp, Celestial Shores, kommt mit einem komplett neuen Satz von Kacheln, einer neuen Spielmechanik in Verbindung mit dem Teleportieren zwischen den Inseln und dem neuen Pfauenstamm.

In Shores of Taishi können die Spieler sechs neue Charaktere für ihre Gruppe rekrutieren, darunter Red Panda, Tanuki, Ghost Catcher und Warrior Peacock. Das ist aber noch nicht alles: Mit sechs neuen Gegnertypen, vier neuen Orten, sechs neuen Ausrüstungsgegenständen, sieben neuen Sanity-Items, sieben neuen Trophäen und vier neuen Levels, die es freizuschalten gilt, gibt es jede Menge neue Inhalte, in die man sich vertiefen kann.