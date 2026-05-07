Curse of the Crimson Stag: Neues Mystery-Horrorspiel im Whiteroot Hotel angekündigt

Curse of the Crimson Stag wurde mit neuem Trailer als Folk-Horror-Adventure von Daedalic angekündigt.

Mit einem neuen Trailer im Rahmen der Nacon Connect haben Daedalic Entertainment und One-O-One Games ihr neues Projekt Curse of the Crimson Stag offiziell vorgestellt und ein narrative getriebenes Folk-Horror-Adventure angekündigt, das für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint.

Im Mittelpunkt steht das verlassene Whiteroot Hotel im Nordwesten der USA, das nach einer Reihe mysteriöser Todesfälle seit 18 Jahren verlassen ist.

Der Ort ist von lokalen Mythen umgeben, die von Geistererscheinungen und einem rachsüchtigen Geist erzählen, der als „Crimson Stag“ bekannt ist.

Die Geschichte folgt der Jugendlichen Brit, die die Chance erhält, an einer Dokumentation über das verlassene Hotel mitzuwirken. Was als Gelegenheit für einen Neuanfang beginnt, entwickelt sich schnell zu einer gefährlichen Expedition in eine Realität, die zunehmend zwischen Übernatürlichem und Verschwörung verschwimmt.

Unterstützt wird sie von der Geisterjägerin Emily, doch schon bald wird klar, dass das Hotel seine Geheimnisse nicht freiwillig preisgibt. Die Atmosphäre kippt zunehmend in Richtung psychologischen und übernatürlichen Horrors, während Brit tiefer in die Geschichte des Ortes eintaucht.

Das Spiel setzt auf Exploration, Rätsel und investigative Elemente. Im Zentrum steht eine dichte Erzählung, die von komplexen Charakteren getragen wird und sich schrittweise entfaltet. Zusätzlich verstärkt binaurales Audio die immersive Horror-Atmosphäre und soll das Gefühl von permanenter Bedrohung intensivieren.

Curse of the Crimson Stag verbindet klassische Erzählstruktur mit Folk-Horror-Elementen und setzt auf eine langsam aufgebaute, bedrückende Spannung innerhalb einer verlassenen und mysteriösen Umgebung.

Die Hintergrund-Story von Curse of the Crimson Stag

Teenagerin Brit fühlt sich in ihrer provinziellen Heimatstadt abgehängt und ergreift die Chance auf ein lebensveränderndes Abenteuer – die Mitarbeit an einer Dokumentation über das verfallene Whiteroot Hotel. Das einstmals luxuriöse Hotel steht als verlassene Ruine im amerikanischen Nordwesten, und Einheimische berichten, dass gespenstische Erscheinungen und wütende Geister zur Aufgabe des Hotels geführt haben.

Das Whiteroot Hotel wurde einst von einem reichen Geschäftsmann in der Hoffnung erbaut, den lokalen Tourismus anzukurbeln, doch eine Reihe mysteriöser Todesfälle trieben seine Eigentümer in den Ruin. Einsam und den Elementen überlassen, hüten seine Mauern seit 18 Jahren die Geheimnisse der Vergangenheit.

Die Einheimischen sind eng mit der lokalen Folklore verbunden und berichten von einem Wesen, das Blutroter Hirsch genannt wird – eine Art Schutzgeist, der angeblich in den umliegenden Wäldern haust. Ob es sich dabei um Aberglauben handelt oder nicht: All das gibt den perfekten Aufhänger für eine Dokumentation ab und bietet Brit eine Chance, entdeckt zu werden.

Während Brit unter Anleitung der Profi-Geisterjägerin Emily beginnt, das Hotel zu erkunden, wird schnell deutlich, dass sie sich übernommen hat. Das Whiteroot Hotel gibt seine Geheimnisse nicht so einfach preis, und der Fluch des Blutroten Hirschs – ob übernatürliche Macht oder dunkle Intrige – droht, auch sie zu holen.

Hier ist der neue Trailer: