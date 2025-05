Curve Games: Human Fall Flat Publisher verkauft

Die Catalis-Gruppe hat heute den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Curve Games an Nazara Technologies, Indiens führendes börsennotiertes diversifiziertes Spieleunternehmen, bekannt gegeben.

Der preisgekrönte britische Spiele-Publisher, der die Erfolgstitel Human Fall Flat und For The King II zu seinem Portfolio zählt, schließt sich der in Mumbai ansässigen Spiele- und Esports-Gruppe an, wird aber weiterhin eigenständig agieren.

Curve Games wird sein Büro in London beibehalten, alle Mitarbeiter und das Führungsteam bleiben im Unternehmen. Die hauseigenen Entwicklungsstudios von Curve – Runner Duck in Brighton (Großbritannien) und IronOak Games in Vancouver (Kanada) – sind in der Übernahmevereinbarung enthalten.

Der Vorstandsvorsitzende von Curve Games, Stuart Dinsey, sagte: „Dieses Geschäft passt perfekt zu uns. Wir schließen uns einer Gruppe an, die Spiele und Technologie lebt und atmet – auch im mobilen Bereich, in dem wir bisher kaum an der Oberfläche gekratzt haben. Mit Nazara werden wir unsere Stärken auf Konsole und PC ausbauen und dabei unserem Indie-Geist treu bleiben. Es geht immer noch um großartige Spiele, großartige Studios und großartige Spieler. Unser nächstes Kapitel beginnt hier.“ Sharon Baylay, Vorsitzende der Catalis Gruppe, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, Curve Games, einen mehrfach ausgezeichneten Publisher von großartigen Indie-Spielen, in unserer Gruppe zu haben. Wir wissen jedoch, dass sie ihre Erfolge als Teil von Nazara Technologies auf ein neues Niveau heben werden. Wir sind dankbar für den Beitrag des Curve Games-Teams und wünschen ihnen alles Gute für die nächste Etappe ihrer Reise.“ Nitish Mittersain, CEO von Nazara Technologies, erklärte: „Curves bewährte Publishing-Expertise und die starke Erfolgsbilanz mit Indie-Studios machen sie zu einer perfekten Ergänzung für Nazaras Vision im Bereich Premium-Gaming. Diese Akquisition bringt nicht nur wertvolles geistiges Eigentum, globalen Marktzugang und ein sehr erfahrenes Team in unsere Reihen – sie spiegelt auch unsere breitere Strategie der Verdopplung auf Kernspiele wider. Wir haben uns verpflichtet, hochwertige Spiele-IPs zu skalieren, in neue Entwicklungen zu investieren und leidenschaftliche Indie-Entwickler zu unterstützen, während wir von Indien aus ein globales Gaming-Powerhouse aufbauen.“

Curve Games hat kürzlich den Steam-Hit Badlands Crew veröffentlicht. In diesem Sommer erscheint das nächste Update für den Langzeit-Blockbuster Human Fall Flat sowie Wobbly Life für Nintendo Switch.

Das börsennotierte Unternehmen Nazara Technologies gab letztes Jahr bekannt, dass es seine Ambitionen im Bereich der Spieleentwicklung und -veröffentlichung durch Fusionen und Übernahmen ausbauen will und dafür einen Fonds in Höhe von 100 Millionen Dollar bereitstellt.

Das Unternehmen hat im vergangenen Sommer Fusebox Games mit Sitz in Guildford, Großbritannien, übernommen, das sich auf die Entwicklung von Spielen auf der Grundlage von TV-IPs spezialisiert hat.