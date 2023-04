Cyber Connect 2: Studio in Montreal wird geschlossen

Im kanadischen Montreal wird CyberConnect 2 ein Entwicklerstudio schließen. Die Pforten sollen einer Mitteilung nach bereits Ende Juli 2023 geschlossen werden.

CyberConnect 2 Studio Montreal wurde erst 2016 gegründet und nahm 2017 seinen Betrieb auf.

In der Mitteilung heißt es unter anderem:

„Wir möchten all unseren engagierten Mitarbeitern und unseren Partnern in den Bildungseinrichtungen, Verwaltungsbüros und der gesamten Videospielindustrie in Montreal unseren aufrichtigen Dank aussprechen.“

„Seit der Gründung des Studios im Jahr 2016 und dem Start des Unternehmens im Jahr 2017 hat das Studio in Montreal Cyberconnect2 auf eine kreative Reise in der Entwicklung von Werkzeugen und modernsten Techniken für die Spieleentwicklung geführt.“

„CyberConnect2 wird mit den Erfahrungen, die wir in Montreal gesammelt haben, weiter wachsen und sich weiterentwickeln. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung und Beratung.“