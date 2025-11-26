Cyberpunk 2: CD Projekt Red beschleunigt Entwicklung und stockt Team massiv auf

Die Entwicklung von Cyberpunk 2 gewinnt spürbar an Tempo, da CD Projekt Red das Team hinter dem Projekt deutlich erweitert hat.
Die Zahl der direkt beteiligten Entwickler ist von zuvor 116 auf nun 135 Personen angestiegen. Mit dieser personellen Verstärkung verfolgt das Studio das Ziel, den Produktionsprozess des Nachfolgers von Cyberpunk 2077 weiter zu beschleunigen und stabile Fortschritte sicherzustellen.
Parallel dazu wurde auch das gesamte Unternehmen personell verstärkt. CD Projekt Red ist insgesamt von 799 auf 851 Mitarbeiter angewachsen. Der größte Anteil der Belegschaft arbeitet aktuell mit 447 Entwicklern an The Witcher 4, das weiterhin das wichtigste Großprojekt des Studios bleibt. Trotz dieser klaren Priorisierung zeigt die kontinuierliche Aufstockung beim Team von Cyberpunk 2, dass das Rollenspiel im Hintergrund deutlich Fahrt aufnimmt und sich in einem aktiven Entwicklungsstadium befindet.
Freu ich mich schon drauf 😅
Finde ich super. Schließlich soll Cyberpunk 2077 die Fortsetzung bekommen die es auch verdient🙂
Jeder bei klarem Verstand sollte bei einem Cyberpunk 2 natürlich erstmal aufpassen. Wir sollten aus Fehlern der Geschichte lernen
Guter Witz, die Leute werden wieder ein unfertiges Produkt kaufen wegen dem Hype 🤪.
Leider wahr.
Die könnten heute einen Vorbestellen-Button online stellen und hätten bis zum Wochenende drei Silksongs finanziert.
Wenn ich mir überlege wie viel Spaß ich mit Silksong hatte, kostet nur 17,99€ mit Game Pass Rabatt und man bekommt ein absolut grandioses, nahezu perfekt funktionierendes Spiel mit etlichen Stunden Spielzeit, hab es vor einigen Tagen beendet, das wahre Ende von Akt 3 gesehen und freue mich schon auf mögliche Dlcs, die Nachricht von Team Cherry am Ende des Spiels hat mich komplett gehyped 😎👍.
Gibt ja auch genug zu tun. Planung, Entwicklung, Testen, Entschuldigungen für den bewusst gewählten Release-Zustand formulieren … Man kann nur hoffen, dass Aufgaben und Zeit annehmbar verteilt werden auf die ganzen Leute und da jetzt nicht 135 Entwickler sitzen, die sich krank schuften.
Top!
Hoffentlich dann ohne Veröffentlichungsdesaster.
Noch nicht mal Teil 1 gespielt 😂
Top, Release vielleicht ja vor Gta6 😂
Ich freu mich darauf bloß wird man wieder mind. 1 Jahr nach Release warten müssen.
Darauf freue ich mich. Aber bin ub erwacht das so wenige daran arbeiten. Hat man genaue Zahlen wieviele an dem ersten Teil gearbeitet haben ?