Cyberpunk 2: CD Projekt Red beschleunigt Entwicklung und stockt Team massiv auf

Die Entwicklung von Cyberpunk 2 gewinnt spürbar an Tempo, da CD Projekt Red das Team hinter dem Projekt deutlich erweitert hat.

Die Zahl der direkt beteiligten Entwickler ist von zuvor 116 auf nun 135 Personen angestiegen. Mit dieser personellen Verstärkung verfolgt das Studio das Ziel, den Produktionsprozess des Nachfolgers von Cyberpunk 2077 weiter zu beschleunigen und stabile Fortschritte sicherzustellen.

Parallel dazu wurde auch das gesamte Unternehmen personell verstärkt. CD Projekt Red ist insgesamt von 799 auf 851 Mitarbeiter angewachsen. Der größte Anteil der Belegschaft arbeitet aktuell mit 447 Entwicklern an The Witcher 4, das weiterhin das wichtigste Großprojekt des Studios bleibt. Trotz dieser klaren Priorisierung zeigt die kontinuierliche Aufstockung beim Team von Cyberpunk 2, dass das Rollenspiel im Hintergrund deutlich Fahrt aufnimmt und sich in einem aktiven Entwicklungsstadium befindet.