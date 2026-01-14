Cyberpunk 2: Chef enthüllt: Phantom Liberty hatte ursprünglich ein viel düstereres Epilog Ende

Cyberpunk 2 Creative Director Igor Sarzyński spricht offen über verworfene Ideen und erklärt, dass Phantom Libertys Epilog einst deutlich finsterer und seltsamer ausfiel.

In einer neuen Diskussion auf Bluesky gewährt Creative Director Igor Sarzyński einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Phantom Liberty und dem kommenden Project Orion, das allgemein als Cyberpunk 2 bekannt ist.

Seine Aussagen drehen sich um Inhalte, die während der Produktion verändert oder gestrichen wurden, und wie solche Entscheidungen den kreativen Prozess prägen.

Zu Beginn spricht Sarzyński darüber, dass Vergleiche zu vermeintlich fehlenden Inhalten in Spielen häufig anders wahrgenommen werden als in Filmen. Diese Überlegung führt direkt zu Phantom Libertys Epilog, der laut ihm in einer frühen Fassung völlig anders aussah.

Die ursprüngliche Version beschreibt er als viel dunkler und seltsamer, doch im Laufe der Entwicklung veränderte sich die Hauptgeschichte so stark, dass das frühere Ende tonal nicht mehr passte. Mit der zunehmenden Klarheit der finalen Story entschied das Team, den Epilog neu auszurichten.

Ein weiteres Beispiel liefert die Szene, in der Alex tanzt. Diese Sequenz entstand erst spät im Entwicklungsprozess, weil das Team das Gefühl hatte, dass ein persönlicher, leichter Moment zwischen all der Anspannung notwendig war.

Sarzyński betont, dass solche Ergänzungen ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit sind, da während der Entwicklung immer wieder neue Elemente entstehen, die das Gesamtbild abrunden sollen.

Im weiteren Verlauf beschreibt er, wie viele Ideen zwar existieren, aber nicht immer umgesetzt werden, weil sie in der Prioritätenliste weiter unten stehen.

Spieleentwicklung bezeichnet er als ein vielschichtiges, kollektives Kunstwerk, das sich ständig verändert. Inhalte werden hinzugefügt, verschoben oder angepasst, während das Team versucht, innerhalb der verfügbaren Zeit das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

Zum Abschluss weist Sarzyński darauf hin, dass seine Beschreibung nur einen kleinen Ausschnitt der tatsächlichen Komplexität darstellt. Jede Produktion folge eigenen Regeln, Abläufen und Ausnahmen, was den Entwicklungsprozess zu einem dynamischen und vielschichtigen Unterfangen macht.