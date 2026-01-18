Cyberpunk 2: Cyberpunk auf dem Handy? Neue Stellenausschreibung sorgt für Spekulationen

Eine aktuelle Jobanzeige von CD Projekt RED erwähnt technische QA-Tests für PC, Konsolen und mobile Geräte und entfacht damit Cyberpunk-Mobile-Spekulationen.

Eine neue Stellenausschreibung von CD Projekt RED sorgt für frische Gerüchte rund um das Cyberpunk-Universum.

In der Beschreibung für eine Position im Bereich Technical QA Lead wird ausdrücklich erwähnt, dass Tests auf PC, Konsolen und mobilen Geräten durchgeführt werden sollen. Diese Formulierung lässt Raum für Interpretationen, da mobile Plattformen bisher keine Rolle im Cyberpunk Umfeld gespielt haben.

Der Hinweis könnte bedeuten, dass Cyberpunk 2.0 oder ein damit verbundenes Projekt in irgendeiner Form auf Mobile ausgeweitet wird. Möglich wäre eine angepasste Version, ein Spin-off oder ein separates Projekt, das thematisch im selben Universum angesiedelt ist.

Die Jobanzeige selbst liefert keine weiteren Details, deutet aber klar darauf hin, dass mobile Geräte Teil der geplanten Testumgebung sind.

Offizielle Informationen gibt es bislang nicht. Die Erwähnung mobiler Plattformen in einer Cyberpunk bezogenen Ausschreibung ist jedoch ungewöhnlich und sorgt dafür, dass die Cyberpunk-Community jetzt schon über die möglichen Pläne spekuliert.

Könnt ihr euch Cyberpunk 2077, ein Spin-off oder Cyberpunk 2 als Mobile-Version vorstellen?