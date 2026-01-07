Cyberpunk‑2‑Director verteidigt Act‑1‑Länge: Mehr Spielzeit hätte 2077 nicht verbessert.

Mit neuen Aussagen zum Aufbau von Cyberpunk 2077 sorgt Creative Director Igor Sarzyński für Diskussionen. Er reagiert auf die Frage, ob der erste Akt vor dem Arasaka‑Heist mehr Spielzeit gebraucht hätte, und macht deutlich, dass eine Verlängerung seiner Ansicht nach keinen Mehrwert gebracht hätte.

Sarzyński vergleicht die Idee mit einem längeren Aufenthalt auf Tatooine in Star Wars Episode 4. Für ihn liegt der Fokus des Spiels an anderer Stelle, und ein ausgedehnter Einstieg hätte die Struktur des Abenteuers nicht gestärkt. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass Cyberpunk 2077 als Open‑World‑RPG ohnehin Spielern die Möglichkeit gibt, deutlich mehr Zeit in Watson zu verbringen, wenn sie das Tempo selbst bestimmen möchten.

Der zentrale Antrieb des ersten Akts, der Weg nach oben, wäre laut Sarzyński durch zusätzliche Spielzeit verwässert worden. Ein längerer Abschnitt ohne klare Stakes hätte seiner Meinung nach zu einer weniger fokussierten Erfahrung geführt. Die Frage, ob genug Zeit mit Jackie und V vor dem Heist verbracht wird, bleibt für ihn subjektiv und hängt stark vom individuellen Spielstil ab.

Auch zur halben‑Jahr‑Montage äußert er sich. Diese Sequenz, die nach dem ersten Treffen zwischen V und Jackie folgt, sei kein herausgeschnittenes Material. Sarzyński betont, dass sie von Anfang an so geplant war und nicht aus gekürzten Inhalten besteht. Weitere Details zur Diskussion rund um vermeintlich gestrichene Inhalte will er später erläutern.

Während die Arbeiten an Cyberpunk 2 weiterlaufen, bleibt die Struktur von Cyberpunk 2077 für Sarzyński ein bewusst gesetzter Rahmen, der seiner Ansicht nach die richtige Balance gefunden hat.