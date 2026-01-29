Cyberpunk 2: Entwickler verteidigt First-Person-Fokus: Immersion schlägt Kino‑Cutscenes

In einer neuen Diskussion rund um die Entwicklung von Cyberpunk 2 hat Lead Developer Igor Sarzynski seine klare Präferenz für First-Person-Cutscenes bekräftigt.

Seine Aussagen lassen erkennen, dass das kommende Sequel den immersiven Ansatz des ersten Teils weiter vertiefen könnte. Sarzynski betonte, dass für ihn vorwiegend der ununterbrochene Spielfluss zählt und die Kamera deshalb möglichst selten aus der Ego‑Perspektive herausgelöst werden sollte.

Auslöser der Debatte war ein Blick zurück auf Material aus der Entwicklung von Phantom Liberty. Sarzynski erklärte, dass die Arbeit an klassischen Cutscenes zwar reizvoll sei, die Priorität jedoch auf einem durchgängigen Spielerlebnis liege.

Die Ego‑Perspektive ermögliche eine stärkere Bindung an die Spielwelt und verhindere Brüche, die durch filmische Kamerafahrten entstehen könnten.

Im Austausch mit einem Nutzer, der sich Third-Person-Sequenzen wünschte, machte Sarzynski deutlich, dass ein solcher Ansatz kaum realisierbar wäre. Die Einführung einer alternativen Perspektive würde den Produktionsumfang massiv erhöhen und den Fokus verwässern. Er betonte, dass nicht jede Entscheidung allen gefallen müsse und klare kreative Linien wichtiger seien als möglichst breite Optionen.

Obwohl Sarzynski den Namen des Sequels nicht direkt nannte, deuten seine Worte darauf hin, dass Cyberpunk 2 den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen wird. Schon der erste Teil und die Phantom Liberty-Erweiterung setzten auf eine Inszenierung, die die Kamera fast nie vom Spieler löst und damit ein zentrales Element der Immersion bildet.