Cyberpunk 2: Erscheint laut CD Projekt frühestens 2028

Aus dem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt gehen neue Details zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 hervor. Demnach wird Cyberpunk 2 nicht vor dem Jahr 2028 für Konsolen und PC veröffentlicht. Derzeit arbeiten bereits 135 Vollzeitkräfte an dem ambitionierten Projekt.

Die Entwicklung liegt in den Händen der Studios in Boston und Polen, wobei Boston die führende Rolle übernimmt. In den kommenden zwei Jahren soll das Team dort massiv ausgebaut werden. Bis Ende 2027 könnten beide Standorte zusammen zwischen 300 und 400 Entwickler beschäftigen. Damit will CD Projekt an den Erfolg von Cyberpunk 2077 anknüpfen, das sich weltweit über 35 Millionen Mal verkauft hat.

Gerüchten zufolge wird der Schauplatz von Cyberpunk 2 eine von Chicago inspirierte Metropole sein. Gleichzeitig soll auch Night City, die ikonische Stadt des Vorgängers, zurückkehren. Fans dürfen sich somit auf eine Mischung aus neuen Eindrücken und vertrauter Atmosphäre freuen.