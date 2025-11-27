Cyberpunk 2: Erscheint laut CD Projekt frühestens 2028

Cyberpunk 2 wird Informationen von CD Projekt RED zufolge nicht vor 2028 erscheinen.

Aus dem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt gehen neue Details zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 hervor. Demnach wird Cyberpunk 2 nicht vor dem Jahr 2028 für Konsolen und PC veröffentlicht. Derzeit arbeiten bereits 135 Vollzeitkräfte an dem ambitionierten Projekt.

Die Entwicklung liegt in den Händen der Studios in Boston und Polen, wobei Boston die führende Rolle übernimmt. In den kommenden zwei Jahren soll das Team dort massiv ausgebaut werden. Bis Ende 2027 könnten beide Standorte zusammen zwischen 300 und 400 Entwickler beschäftigen. Damit will CD Projekt an den Erfolg von Cyberpunk 2077 anknüpfen, das sich weltweit über 35 Millionen Mal verkauft hat.

Gerüchten zufolge wird der Schauplatz von Cyberpunk 2 eine von Chicago inspirierte Metropole sein. Gleichzeitig soll auch Night City, die ikonische Stadt des Vorgängers, zurückkehren. Fans dürfen sich somit auf eine Mischung aus neuen Eindrücken und vertrauter Atmosphäre freuen.

  1. d4wGkw0n 21200 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.11.2025 - 13:38 Uhr

    Vorher kommt ja noch Witcher 4 und was weiß ich noch alles. Uns wird schon nicht langweilig werden.

    • Eisbaer2405 42430 XP Hooligan Krauler | 27.11.2025 - 14:40 Uhr
      Antwort auf d4wGkw0n

      Kommen bestimmt noch ein paar Updates mit neuen Skins und so. Wobei die paar Rätsel immer noch nicht gelöst sind und glaube teilweise auch gar nicht gelöst werden können. Z.b. wer den Bürgermeister manipuliert, was hat Johnny überhaupt wirklich getan (den Arasaka Tower Job anscheinend nicht, das waren teils Blackhands Erinnerungen, wer ist Johnny überhaupt wirklich?), die Datumszeichen überall und neuerdings die auch Nusa Ankündigung. Gibt also noch viel zu erzählen.

      • d4wGkw0n 21200 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.11.2025 - 15:27 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Ja, lässt sich noch einiges rausholen und viele Dinge zu erzählen. Aber haben sie nicht gesagt, dass es keine Updates mehr gibt?

  3. Duck-Dynasty 140135 XP Master-at-Arms Bronze | 27.11.2025 - 15:02 Uhr

    Komme eh nicht hinterher mit allem. Einfach bis 2030 noch atmen und ich werde es wohl spielen 🙏

