Cyberpunk 2: Erscheint laut CD Projekt frühestens 2028

Aus dem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt gehen neue Details zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 hervor. Demnach wird Cyberpunk 2 nicht vor dem Jahr 2028 für Konsolen und PC veröffentlicht. Derzeit arbeiten bereits 135 Vollzeitkräfte an dem ambitionierten Projekt.
Die Entwicklung liegt in den Händen der Studios in Boston und Polen, wobei Boston die führende Rolle übernimmt. In den kommenden zwei Jahren soll das Team dort massiv ausgebaut werden. Bis Ende 2027 könnten beide Standorte zusammen zwischen 300 und 400 Entwickler beschäftigen. Damit will CD Projekt an den Erfolg von Cyberpunk 2077 anknüpfen, das sich weltweit über 35 Millionen Mal verkauft hat.
Gerüchten zufolge wird der Schauplatz von Cyberpunk 2 eine von Chicago inspirierte Metropole sein. Gleichzeitig soll auch Night City, die ikonische Stadt des Vorgängers, zurückkehren. Fans dürfen sich somit auf eine Mischung aus neuen Eindrücken und vertrauter Atmosphäre freuen.
Vorher kommt ja noch Witcher 4 und was weiß ich noch alles. Uns wird schon nicht langweilig werden.
Kommen bestimmt noch ein paar Updates mit neuen Skins und so. Wobei die paar Rätsel immer noch nicht gelöst sind und glaube teilweise auch gar nicht gelöst werden können. Z.b. wer den Bürgermeister manipuliert, was hat Johnny überhaupt wirklich getan (den Arasaka Tower Job anscheinend nicht, das waren teils Blackhands Erinnerungen, wer ist Johnny überhaupt wirklich?), die Datumszeichen überall und neuerdings die auch Nusa Ankündigung. Gibt also noch viel zu erzählen.
Ja, lässt sich noch einiges rausholen und viele Dinge zu erzählen. Aber haben sie nicht gesagt, dass es keine Updates mehr gibt?
Also vor 2028 hätte mich jetzt auch stark gewundert.
Komme eh nicht hinterher mit allem. Einfach bis 2030 noch atmen und ich werde es wohl spielen 🙏