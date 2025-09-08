Cyberpunk 2: Hollywood-Star Keanu Reeves bestätigt: „Absolut“ bereit für CP2

Keanu Reeves hat in einem aktuellen Interview bestätigt, dass er sehr gerne erneut in die Rolle von Johnny Silverhand für Cyberpunk 2 schlüpfen möchte.

Der Schauspieler, der bereits im ersten Teil von Cyberpunk 2077 eine zentrale Figur verkörperte, erklärte, dass er „absolut“ bereit sei, wieder Teil des kommenden Rollenspiels von CD Projekt Red zu werden.

Johnny Silverhand war in Cyberpunk 2077 nicht nur eine Schlüsselfigur der Handlung, sondern wurde auch durch Reeves’ Darstellung zu einem der bekanntesten Charaktere des Spiels. Seine markante Performance trug entscheidend dazu bei, die dystopische Welt von Night City lebendiger und eindrucksvoller zu gestalten.

Mit Cyberpunk 2, das sich derzeit in Entwicklung befindet, hat CD Projekt Red die Chance, die Geschichte um Johnny Silverhand weiterzuführen und die Verbindung zwischen Spieler und Charakter noch stärker auszubauen. Die Rückkehr von Reeves könnte für viele Fans ein klares Highlight werden und erneut dazu beitragen, Cyberpunk 2 als AAA-Rollenspiel mit einzigartiger Atmosphäre zu positionieren.

Die Aussage von Keanu Reeves unterstreicht, wie stark er mit seiner Rolle in Cyberpunk 2077 verbunden ist, und lässt vermuten, dass CD Projekt Red seine Beteiligung auch für den Nachfolger in Betracht ziehen könnte. Für die Community wäre seine Rückkehr ein weiterer Beweis dafür, dass Cyberpunk 2 den eingeschlagenen Weg fortsetzt und die Spielerfahrung noch intensiver gestaltet.