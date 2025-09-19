Cyberpunk 2: Offene Stelle deutet auf Online-Multiplayer hin

Nach dem Launch von Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 hatte Entwickler CD Projekt RED genug damit zu tun, das Action-Rollenspiel technisch von seinen zahlreichen Baustellen zu befreien.
Das führte wohl auch dazu, dass ein Multiplayer nie umgesetzt wurde, der als eigenständiges Produkt und nicht nur als Dreingabe in Form eines Modus hätte erscheinen können.
Für den Nachfolger, der bisher schlicht Cyberpunk 2 heißt, könnte der Multiplayer hingegen aber Bestandteil des Spiels sein. Zumindest lässt die offene Position für einen Lead Network Engineer bei CD Projekt RED vermuten.
Gleich mehrere offene Stellen gilt es im Studio zu besetzten, darunter eben auch die eines Lead Network Engineer. In der Jobbeschreibung ist die Rede von der „Konzeption und Implementierung der Netzwerkarchitektur und der Online-Systeme.“
Der Engineer ist mit seinem Team dafür verantwortlich, „nahtlose und robuste Online-Systeme zu gewährleisten.“
Hättet ihr gerne einen Multiplayer für Cyberpunk 2077 gehabt? Oder sollte auch der Nachfolger auf solche Funktionen verzichten und ein reiner Einzelspieler-Titel bleiben?
Zu grosse Welt für nen MP
Ach kommt… Cyberpunk 2077, geiles Spiel weil SinglePlayer… alle Witcher Teile, geil, Weil SinglePlayer… macht sowas doch nicht kaputt!!!
Für ein MMO könnte ich mir das gut vorstellen, hat genügend Abwechslung drin für verschiedene Clan Ausrichtungen.
So hätte man die Konzerner, die sich auch untereinander bekriegen und Spionage betreiben, die Streetkids und verschiedene Banden und dann noch die Outsider Hillbillys 😅
Natürlich kann man sein Geld auch als einsamer Wolf oder Mietsöldner verdienen, wäre für jeden etwas dabei.
In der Bar treffen um sich einen RAID anzuschließen usw.
Braucht aber irgendwie kein Mensch. Multiplayer Spiel ich andere Sachen.
Nein, ehrlich nicht, den Multiplayer habe ich bei Cyberpunk 2077 nicht vermisst.
Ich habe bei dem Spiel gar nichts vermisst, das war einfach nur fantastisch!
Und bei Cyberpunk 2 sind die Autoren genau Einhundert mal wichtiger, als der Netzwerk Fritze.
Ich glaube CD RED hat schon genug damit zu tun, Johnny Silverhand im 2. Teil unterzubringen😀
Rockstar hat mal verlauten lassen, ohne die großartige GTAV Kampagne, wäre der MP niemals so erfolgreich. Ich gebe zu bedenken, daß Call of Duty auch durch seine hervorragende Kampagne berühmt wurde. Aber das muss ja nichts heißen😇
Hoffentlich dauert es noch ganz lange! Hab es immer noch nicht geschafft es zu spielen. Dabei ist das Interesse relativ hoch!