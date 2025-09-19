Cyberpunk 2: Offene Stelle deutet auf Online-Multiplayer hin

Eine offene Stelle bei CD Projekt RED lässt auf einen Online-Multiplayer für Cyberpunk 2 schließen.

Nach dem Launch von Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 hatte Entwickler CD Projekt RED genug damit zu tun, das Action-Rollenspiel technisch von seinen zahlreichen Baustellen zu befreien.

Das führte wohl auch dazu, dass ein Multiplayer nie umgesetzt wurde, der als eigenständiges Produkt und nicht nur als Dreingabe in Form eines Modus hätte erscheinen können.

Für den Nachfolger, der bisher schlicht Cyberpunk 2 heißt, könnte der Multiplayer hingegen aber Bestandteil des Spiels sein. Zumindest lässt die offene Position für einen Lead Network Engineer bei CD Projekt RED vermuten.

Gleich mehrere offene Stellen gilt es im Studio zu besetzten, darunter eben auch die eines Lead Network Engineer. In der Jobbeschreibung ist die Rede von der „Konzeption und Implementierung der Netzwerkarchitektur und der Online-Systeme.“

Der Engineer ist mit seinem Team dafür verantwortlich, „nahtlose und robuste Online-Systeme zu gewährleisten.“

Hättet ihr gerne einen Multiplayer für Cyberpunk 2077 gehabt? Oder sollte auch der Nachfolger auf solche Funktionen verzichten und ein reiner Einzelspieler-Titel bleiben?