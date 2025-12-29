Cyberpunk 2: Release angeblich erst 2030 dafür mit Multiplayer

Der polnische Analyst Mateusz Chrzanowski von Noble Securities hat eine neue Einschätzung zum Release des Cyberpunk‑2077‑Nachfolgers abgegeben. Das Sequel, intern unter dem Codenamen Project Orion entwickelt, soll seiner Analyse zufolge erst im vierten Quartal 2030 erscheinen.

Chrzanowski begründet diese Prognose vor allem mit der geplanten Integration eines Multiplayer‑Modus. Laut seiner Aussage habe dieser Schritt die angenommene Produktionsdauer verlängert.

Die Übersetzung des Interviews zeigt, dass Noble Securities die Entwicklungszeit bewusst nach oben korrigiert hat, weil Multiplayer‑Features zusätzliche technische und organisatorische Anforderungen mit sich bringen.

Parallel dazu soll auch das Budget des Projekts erheblich gestiegen sein. Chrzanowski spricht von 1,5 Milliarden PLN, was auf eine der größten Investitionen in der Geschichte von CD Projekt RED hindeutet. Das lässt vermuten, dass Cyberpunk 2 (Project Orion) ein deutlich ambitionierteres Projekt wird als Cyberpunk 2077 zum Release.

Die Angaben stammen aus einem Bericht des polnischen Finanzportals strefainwestorow, übersetzt bei Reddit. Offizielle Informationen von CD Projekt RED gibt es zum Release noch nicht, doch auch CD Projekt Red rechnet nicht vor 2028 mit dem Spiel: