Cyberpunk 2: Rückkehr von Johnny Silverhand laut Schöpfer möglich

Der Schöpfer von Cyberpunk hat einen Weg gefunden, wie er Johnny Silverhand im Nachfolger von den Toten zurückkehren lassen kann.

Ein bei Fans von Cyberpunk 2077 sehr beliebter Charakter war zweifelsohne Johnny Silverhand. Die von Keanu Reeves gespielte und gesprochene Figur war im Rollenspiel zentraler Bestandteil der Geschichte.

Dass so mancher ihn sich auch im Nachfolger zurückwünscht, ist daher kein Wunder.

In einem Interview im September sagte der Reeves, er sei „absolut“ bereit für eine Rückkehr zum Rollenspiel.

Das hat auch Mike Pondsmith, Schöpfer der Vorlage mitbekommen. Er wisse schon, wie man ihn von den Toten zurückholen kann, wie er im Stream mit den Entwicklern erzählte.

Pondsmith sagte: „Vor nicht allzu langer Zeit habe ich gesehen, dass Keanu gerne einen Weg finden würde, von den Toten zurückzukehren und wieder Johnny zu spielen. Ich weiß, wie das geht, Keanu, melde dich bei mir.“

Auf welche Art und Weise Silverhand in den Nachfolger eingebunden werden kann, das ist allerdings die große Frage.