Cyberpunk 2: Rückkehr von Johnny Silverhand laut Schöpfer möglich

Ein bei Fans von Cyberpunk 2077 sehr beliebter Charakter war zweifelsohne Johnny Silverhand. Die von Keanu Reeves gespielte und gesprochene Figur war im Rollenspiel zentraler Bestandteil der Geschichte.
Dass so mancher ihn sich auch im Nachfolger zurückwünscht, ist daher kein Wunder.
In einem Interview im September sagte der Reeves, er sei „absolut“ bereit für eine Rückkehr zum Rollenspiel.
Das hat auch Mike Pondsmith, Schöpfer der Vorlage mitbekommen. Er wisse schon, wie man ihn von den Toten zurückholen kann, wie er im Stream mit den Entwicklern erzählte.
Pondsmith sagte: „Vor nicht allzu langer Zeit habe ich gesehen, dass Keanu gerne einen Weg finden würde, von den Toten zurückzukehren und wieder Johnny zu spielen. Ich weiß, wie das geht, Keanu, melde dich bei mir.“
Auf welche Art und Weise Silverhand in den Nachfolger eingebunden werden kann, das ist allerdings die große Frage.
Ich wäre dafür. Keanu Reeves geht erstens immer und zweitens ist er der perfekte Johnny Silverhand 🙏🙏🙏
kam noch nicht dazu es zu spielen. danke für den spoiler (is klar, is ja jetzt schon bissi was raus das game, aber wenigstens hätte es erst stehen können wenn man den artikel vorher angeklickt hat…)
Es gibt ca 8 verschiedene Enden, keine Sorge. 7 sind noch nicht gespoilert 😂
Ist doch eigentlich kein Spoiler weil er ja schon von Anfang an Tod war.
Johnny Silverhand starb lange bevor das Spiel startet.
@oldGamer bevor das Spiel startet? dann wär er bei Cyberpunk2077 doch gar nicht dabei? 🤯😁😜
@Hattori Hanzo 8 Enden?? danke für diesen Spoiler 😜😝
Finde Keanu Reeves ganz cool, wäre auf jeden Fall nett, wenn er im nächsten Teil dabei ist.
Würde Story mäßig, vom ersten Teil auch leicht gehen.
Nicht wirklich wegen der verschiedenen Enden.
Soll ja angeblich später spielen und dann müsste man eine Version davon als Kanon nehmen, was sie ja hoffentlich nicht wollen.
Blieben also höchstens Rückblenden.
Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin ob Pondsmith nicht eher sein Spiel meint und ihn da zum Leben erwecken will.
[KEINE SPOILER POSTEN!]
Da kann man sich schon was aus den Fingern saugen, wenn man will.
Aber ich denke, sie fangen von vorne an mit neuen Gesichtern, da man so nicht an irgendwas gebunden ist.
Keine SPOILER!
Jawohl!
Aber bitte dieses mal ein fertiges Spiel auf den Markt bringen
Wieso denn? Es wird sich sowieso verkaufen.
Gerne, geiler Showspieler und eine der besten Charaktere in Cyberpunk.
Der war ja schon tot. Als ein Hologramm überhaupt kein Problem. Kann mir Cyberpunk schwer ohne ihn vorstellen.