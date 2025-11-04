Cyberpunk 2: Schöpfer hatte Einblicke in den Nachfolger

Woran das Team von Cyberpunk 2 arbeitet, konnte der Schöpfer der Reihe bereits sehen.

Unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ entwickelt CD Projekt RED derzeit einen Nachfolger zu Cyberpunk 2077.

Mike Pondsmith, Schöpfer des Cyberpunk-Universums, erzählte im letzten REDStream, dass das Team ihm gezeigt habe, was passieren wird.

Bezüglich seiner Rolle als Lore-Berater zu Cyberpunk 2077 sagte Pondsmith, er sei in den gesamten Prozess eingebunden gewesen und habe dem Team geholfen, Fehler zu vermeiden, sodass er seine Anmerkungen einbringen und man das Ergebnis näher an das Gewünschte anpassen konnte.

So half er etwa bei der Ästhetik der Waffen, die sich von silbern und blasterartig zu großen, hässlichen, schwarzen, furchteinflößenden Dingen wandelten. Waffen, die aber nicht nach Science-Fiction aussehen, sondern brutale Waffen aus der Gegenwart, die technisch um zwei oder drei Stufen hochgeschraubt wurden, wie er erzählte.

Dass das Team auch beim Nachfolger einen großen Wert auf seine Meinung legt, erkennt man daran, dass er ständig danach gefragt wird.

Pondsmith erzählte: „Während eines Großteils meines Besuchs bei CD Projekt haben mir die Leute gezeigt, woran sie gerade arbeiten. Sie haben mir gezeigt, was in der neuen Version des Spiels passieren wird. Sie haben mir gezeigt, was gerade in Sachen Fernsehen, Radio und so weiter passiert. Und sie fragen mich ständig nach meiner Meinung. Das bedeutet, dass wir uns auf derselben Wellenlänge befinden und die gleichen Ergebnisse sehen.“

Cyberpunk 2 befindet sich seit Ende Mai 2025 in der Vorproduktion für Konsolen und PC.