Cyberpunk 2: Team auf 149 Entwickler angewachsen

CD Projekt Red gibt Einblicke in die Teamgröße von Cyberpunk 2 und bestätigt steigende Entwicklungsressourcen.

Im aktuellen Finanzbericht von CD Projekt Red wurden konkrete Zahlen zur Teamgröße für die laufenden Projekte veröffentlicht. Demnach arbeiten mit Stand Februar 2026 insgesamt 149 Personen an Cyberpunk 2.

Zum Vergleich: Ende Oktober 2025 waren noch 135 Entwickler am Spiel beteiligt, Ende Februar 2025 lediglich 84. Die steigenden Personalkapazitäten spiegeln die wachsende Entwicklungsarbeit wider und zeigen, dass CD Projekt Red das Projekt weiterhin intensiv vorantreibt.

Bisher kursieren unterschiedliche Gerüchte zum Erscheinungszeitraum des Spiels. Einige Berichte deuten auf eine Veröffentlichung 2028 hin, während andere Quellen sogar 2030 als möglich ansehen – insbesondere wenn der Multiplayer-Modus, der bereits in früheren Ankündigungen thematisiert wurde, enthalten sein wird.

Die kontinuierliche Aufstockung des Entwicklerteams lässt jedoch darauf schließen, dass das Studio auf Qualität und Umfang des Spiels setzt, um den Erwartungen der Community gerecht zu werden.