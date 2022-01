Cyberpunk 2077: Angebliche Details zu großem Update und Erweiterung

Mögliche Details zum kommenden Update für Cyberpunk 2077 sorgen derzeit für Gesprächsstoff.

Demnach soll das nächste große (Next-Gen) Update 1.5 für das Spiel vom Entwickler im Februar in einem Live-Stream vorgestellt werden.

Den Stream will man angeblich auch für Neuigkeiten zur ersten Erweiterung sowie dem Anime nutzen.

Das Update soll das Spiel in Cyberpunk 2077: Samurai Edition umtaufen und neue Inhalte hinzufügen. Genannt wurden Dinge wie ein Frisör, eine Garage, eine verbesserte KI, ein Transmog-System sowie ein komplettes Rebalancing des Loot-Systems und ein neues Userinterface.

Panam und Judy sollen V gegenüber auch kontaktfreudiger werden und mehr Textnachrichten schicken.

Weiterhin soll der versprochene kostenlose DLC in einem Bundle mit vier neuen Waffen, Neues Spiel+-Funktion, Anpassungsmöglichkeiten für das Apartment und neuen Gigs erscheinen.

Über die erste Erweiterung wird behauptet, dass sie sich in Pacifica abspielen soll. Dort soll es einen Bereich geben, der als „Combat Zone“ bezeichnet wird und in dem man Quests erledigt. Das Herumlaufen in dieser Zone soll sich wie in S.T.A.L.K.E.R. anfühlen.

Die Zone ist von zwei neuen Gangs umkämpft: den Bozos, die als gewalttätige Clown-Psychopathen mit einem kranken Sinn für Humor beschrieben werden sowie Slaughterhouse, eine gewalttätige Psychopathen-Faschisten-Gang.

Des Weiteren soll Cyberpunk 2077 ein GWENT-ähnliches Minispiel erhalten. Es führt in den Cyberspace, wo Monster gesammelt und kontrolliert werden können. Diese werden dann in JRPG-ähnliche Schlachten geschickt. Multiplayer inklusive.

Ob etwas an den Gerüchten zu Cyberpunk 2077 dran ist, erfahren wir in den nächsten Wochen und Monaten, wenn CD Projekt RED weitere Details zu künftigen Updates bekannt gibt.