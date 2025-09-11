Cyberpunk 2077: AutoDrive erhält Upgrade

Ein neues Update für Cyberpunk 2077 verpasst dem AutoDrive-Feature ein Upgrade, dazu wurde der Fotomodus verbessert und Fehler behoben.

Die Straßen von Nightcity lassen sich jetzt noch bequemer befahren, denn die AutoDrive-Funktion hat ein Upgrade erhalten.

Im neusten Update 2.31 ist die Fahrt mit AutoDrive nicht nur flüssiger, es werden auch andere Fahrzeuge überholt und das Fahrzeug bleibt nicht mehr an Ampeln stehen.

Auch der Fotomodus wurde verbessert. Mit dem neuen Update sollten bei allen Geschlechtern die zuletzt eingeführten Posen funktionieren. Zudem wurde die NPC-Kollision deaktiviert. Das erleichtert euch die Positionierung von NPC, wie beispielsweise Motorhauben.

Zum Update zählen auch andere Verbesserungen bzw. Korrekturen in Quests bzw. der Spielwelt von Cyberpunk 2077.

Hier sind die deutschen Patch Notes mit allen Details.

Update 2.31 – Patch Notes Fahrzeuge AutoDrive wurde aktualisiert. Wenn man zu einem ausgewählten Punkt fährt, fährt das Fahrzeug jetzt flüssig, überholt andere Fahrzeuge, die im Weg sind, und bleibt nicht mehr an Ampeln stehen. Auch der Spritztour-Modus wurde verbessert, sodass er sich nun an die Straßenverkehrsregeln hält und die Stadt zuverlässiger durchquert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Johnny immer auf dem Beifahrersitz spawnte, wenn man den Delamain-Taxiservice benutzte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Reifen des Yaiba ARV-Q340 Semimaru in verschiedenen Farben aufleuchteten, wenn CrystalCoat verwendet wurde. Fotomodus Die meisten neuen Posen, die in Update 2.3 eingeführt wurden, funktionieren jetzt bei allen Geschlechtern.

NPC-Kollision wurde deaktiviert, wodurch es jetzt einfacher ist, NPCs auf anderen Objekten mit Kollision (wie z. B. Motorhauben) zu positionieren.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem manche Posen bei Royce nicht funktionierten. Quests & Open World Freedom – Der Eintrag, der im Journal erscheint, wenn der Spieler sich entscheidet, den Rayfield Caliburn „Mordred“ nicht zu stehlen, wurde korrigiert.

Motorbreath – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die nächste Nachricht nie ankam, nachdem V den Semimaru nicht verfolgte und River in einer Nachricht sagte, er würde V bald wieder kontaktieren.

Motorbreath – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Yaiba Semimaru bei der Verfolgungsjagd umstürzte, sodass V nicht mehr einsteigen konnte.

Motorbreath – Die Quest kann nicht mehr gestartet werden, wenn River in The Hunt gestorben ist.

Motorbreath – Spieler können den Yaiba ARV-Q340 Semimaru jetzt über AUTOFIXER kaufen, selbst wenn The Hunt fehlgeschlagen ist (normalerweise wird die Nebenquest zur Freischaltung dieses Fahrzeugs durch Abschluss von The Hunt freigeschaltet).

Nitro (Youth Energy) – Das Spiel stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn der Spieler unter bestimmten Bedingungen das Showroom-Event von Yaiba verlässt.

Nitro (Youth Energy) – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Benutzeroberfläche im Yaiba-Showroom abgeschnitten war, wenn die Einstellung „Größere HUD-Elemente“ verwendet wurde. Sonstiges Mehrere Lokalisierungs- und Lippensynchronisationsfehler in verschiedenen Sprachen wurden behoben.

Eine Schaltfläche zum Deaktivieren der Vignettierung wurde hinzugefügt. Ihr findet ihn unter Einstellungen → Grafik → Einfach.

Ein Fehler auf PC und Mac wurde behoben, bei dem Raytracing für Spiegelungen unter manchen Bedingungen nicht korrekt angezeigt wurde.

Mehrere Fehler bei der Anzeige von Nachrichten von Delamain wurden behoben.

Verschiedene Fehlerbehebungen für Verkäufer. Auf PC Ein Fehler wurde behoben, bei dem NVIDIA Reflex deaktiviert werden könnte, während DLSS Frame-Generierung aktiviert war, wodurch der Bildschirm pink wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Path Tracing unter gewissen Umständen nicht richtig aktiviert wurde. Auf Mac Ein Fehler wurde behoben, bei dem eine Änderung der Grafikvoreinstellungen auf Mac die Screen Space Reflections auf einen höheren Wert stellte als in vergleichbaren Voreinstellungen auf PC.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Bildschirm dauerhaft weiß wurde, wenn Frame-Generierung zu Beginn des Braindance in Die Kundin aktiviert war.

Der HDR-Modus wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn „Standard“ in den Grafikeinstellungen ausgewählt wird.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem es zu visuellen Artefakten kommen konnte, wenn die maximale „MetalFX DRS“-Auflösung höher gestellt wurde als in der Voreinstellung „Für diesen Mac“.

Das umgekehrte Verhalten des Schalters „Spiel im Hintergrund stummschalten“ in den Einstellungen wurde korrigiert.

Die veraltete Warnung („Neustart erforderlich“) in der Mouseover-Beschreibung der Einstellung „Spatial Audio deaktivieren“ wurde entfernt.

Ein Fehler mit der App Store-Version wurde behoben, bei dem das Spiel auf dem Breach-Bildschirm „Zum Fortfahren Leertaste drücken“ stecken blieb.

Verschiedene Optimierungen der Stabilität und Performance.