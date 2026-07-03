Cyberpunk 2077: Beeindruckender Meilenstein von 40 Millionen verkauften Spielen erreicht

CD Projekt Red feiert einen neuen großen Meilenstein für Cyberpunk 2077 und Night City.

Cyberpunk 2077 hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Entwickler CD Projekt Red hat über den offiziellen X-Account bekannt gegeben, dass die Spielerzahl in Night City inzwischen 40 Millionen „Träumer“ umfasst.

In der Mitteilung bedankt sich das Studio bei der Community für die Unterstützung und den Beitrag zu diesem Erfolg. Die Formulierung unterstreicht die anhaltende Popularität des Rollenspiels, das sich seit seinem ursprünglichen Release kontinuierlich weiterentwickelt hat.

Der neue Meilenstein für 40 Millionen verkaufte Exemplare (per 3. Juli 2026, inkl. Ultimate Editon) zeigt, dass Cyberpunk 2077 auch Jahre nach dem Launch weiterhin eine große Spielerbasis besitzt. Besonders nach zahlreichen Updates und Erweiterungen konnte das Spiel seine Reichweite deutlich ausbauen und neue Spieler langfristig binden.

CD Projekt Red selbst spricht von einem wichtigen Erfolg für das gesamte Projekt und würdigt die Community für ihre anhaltende Unterstützung von Night City.