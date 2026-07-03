Cyberpunk 2077: Beeindruckender Meilenstein von 40 Millionen verkauften Spielen erreicht

Cyberpunk 2077 hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Entwickler CD Projekt Red hat über den offiziellen X-Account bekannt gegeben, dass die Spielerzahl in Night City inzwischen 40 Millionen „Träumer“ umfasst.
In der Mitteilung bedankt sich das Studio bei der Community für die Unterstützung und den Beitrag zu diesem Erfolg. Die Formulierung unterstreicht die anhaltende Popularität des Rollenspiels, das sich seit seinem ursprünglichen Release kontinuierlich weiterentwickelt hat.
Der neue Meilenstein für 40 Millionen verkaufte Exemplare (per 3. Juli 2026, inkl. Ultimate Editon) zeigt, dass Cyberpunk 2077 auch Jahre nach dem Launch weiterhin eine große Spielerbasis besitzt. Besonders nach zahlreichen Updates und Erweiterungen konnte das Spiel seine Reichweite deutlich ausbauen und neue Spieler langfristig binden.
CD Projekt Red selbst spricht von einem wichtigen Erfolg für das gesamte Projekt und würdigt die Community für ihre anhaltende Unterstützung von Night City.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Läuft 👍 obwohl ich meine Disk gebraucht gekauft habe, das ist ja wahnsinn! 😉
Ich freue mich auf Cyberpunk 2077, ich hoffe man geht weiter in Richtung GTA mit geilen Storys, das Cyberpunk Universum hat so viel mehr zu bieten und ist geiler als Vice City und co
Hauptspiel war 10/10
DLC muss ich nich zocken
Meinen herzlichen Glückwunsch!
Mega Game.
Mehr als verdient absolut geiles Spiel samt Addon.