Cyberpunk 2077: Details zur Erweiterung Phantom Liberty veröffentlicht

Während einer Sondersendung von Night City Wire – einer Show rund um Cyberpunk 2077 – enthüllte CD PROJEKT RED den Namen und den Trailer für die kommende Erweiterung des Spiels, sowie weitere Details zu Cyberpunk: Edgerunners und dem 1.6-Update für das Spiel.

Den Abschluss dieses Night City Wire-Specials bildete die erste offizielle Enthüllung der kommenden Erweiterung für Cyberpunk 2077. Ein von Game Director Gabe Amatangelo vorgestellter Sneak-Peek-Trailer gewährte einen ersten Blick auf die Erweiterung und bestätigte den Titel – Phantom Liberty!

Amatangelo erklärte, dass in Phantom Liberty neue Charaktere eingeführt werden, mit denen V an einem neuen Ort in Night City in Kontakt kommen wird. Phantom Liberty wird voraussichtlich im Jahr 2023 für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S und Stadia erscheinen.

Im Anschluss an den Trailer wurde eine Videobotschaft von Keanu Reeves gezeigt, in der der Hollywood-Star verriet, dass er in Phantom Liberty seine Rolle als rebellischer Rockerboy Johnny Silverhand wieder aufnehmen wird.

Den Phantom Liberty-Trailer und die Videobotschaft von Keanu Reeves könnt ihr euch hier ansehen: