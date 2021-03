Cyberpunk 2077: Elon Musk ist kein Fan von der Fahrzeug-KI

Elon Musk twitterte Kritik an Cyberpunk 2077’s Fahrzeugen als Antwort auf einen alten Tweet über den verzögerten Patch 1.2, und erwähnte auch, dass das futuristische Setting für elektrische Autos gut wäre. Obwohl selbstfahrende Autos in der Story von Cyberpunk 2077 existieren, sind sie in der Spielerfahrung funktional nicht vorhanden.

Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

Während die Delamain-KI-Taxis des Spiels selbstfahrend sein sollen, führt eine Fahrt im Game dazu, dass V das Lenkrad übernehmen muss, sobald er einsteigt. Wenn man bedenkt, wie viele Probleme das Fahrzeug- und Verkehrssystem des Spiels hat, mit schlechten Parkvorgängen, die endlose Staus verursachen, und Fahrzeugen, die bei der leichtesten Berührung die Straße hinunterschleudern, ist es wahrscheinlich das Beste, dass die KI kein Fahrzeug steuern kann, während V drin ist.

Was Musks anderen Kritikpunkt angeht, so ist nicht wirklich klar, ob die Autos in Cyberpunk 2077 mit Strom oder mit flüssigen Kraftstoffen angetrieben werden, da das Spiel dies nicht klar macht. Während Elon gesagt hat, dass er einige seiner aktuellen Arbeiten mit Neuralink in Cyberpunk’s Brain-Machine-Interface-Technologie wiedererkannt hat, ist es klar, dass er seine Arbeit mit Tesla nicht in der Zukunftsvision des Spiels widergespiegelt sieht – trotz Gerüchten, dass Teslas Cybertruck einen Gastauftritt haben würde.

Das große Update 1.2 des Spiels wurde verschoben, wobei die Entwickler den Hackerangriff und den Umfang des Patches als Gründe für die Verzögerung anführen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein so großes Problem wie Cyberpunks fahrende KI so schnell gelöst wird, aber es ist möglich, dass V dank zukünftiger Patches für Cyberpunk 2077 in einem selbstfahrenden Auto mitfahren kann.