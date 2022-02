Cyberpunk 2077: Entwickler bedankt sich mit Video bei der Community

CD Projekt RED hat gleich zwei neue Videos zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Das erste Video ist an die Community des Rollenspiels gerichtet und steht als Dankeschön der Entwickler, die während der Entwicklungsprozess Höhen und Tiefen mitgemacht haben.

Das Video zeigt viele Stationen und Meilensteine, die mit dem ersten Teaser zu Cyberpunk 2077 im Jahr 2012 ihren Anfang nahmen und mit der Veröffentlichung des Next-Gen-Upgrades 1.5 ihren aktuellen Höhepunkt gefunden haben.

Die Entwickler schreiben dazu an die Community:

„Bis hierhin war die Arbeit an Cyberpunk 2077 ein langer Weg mit vielen Höhen und Tiefen. Die Tatsache, dass ihr bis heute bei uns geblieben seid, uns Nachrichten und Feedback gesendet habt, und so viele tolle Geschichten und Kreationen mit uns geteilt habt, trifft uns tief im Herzen. Am liebsten würden wir euch allen individuell danken, aber wir hoffen, dass dieses Video es ein wenig herüberbringen kann.“