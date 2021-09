Cyberpunk 2077: Entwickler bitten um Feedback zum Quest-Design

Im Zuge der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 am 10. Dezember 2020 sah sich Entwickler CD Projekt RED verheerender Kritik ausgesetzt. Besonders der technische Zustand sowie die zahlreichen Bugs des Open-World-Rollenspiels sowie Teile des Gamedesigns stießen auf wenig Gegenliebe.

Seither bemüht sich das polnische Entwicklerstudio stetig die Fehler des Titels auszumerzen und aus Cyberpunk 2077 ein gelungenes Gesamtpaket zu formen. Zusätzlich arbeiten derzeit über 150 Mitarbeiter an der ersten Erweiterung des Rollenspiels.

Quest Director Pawel Sasko wandte sich nun via Twitter an die Fans und bat diese um ihr Feedback zum Quest-Design. Ziel sei es herauszufinden, welche Quests bei Spielern gut ankamen, welche nicht, und was man in Zukunft verbessern könne.

Zwar wird das Feedback der Fans zum Quest-Design höchstwahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf Cyberpunk 2077 haben, zukünftige Erweiterungen oder neue Projekte von CD Projekt RED könnten allerdings durchaus davon profitieren.