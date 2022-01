Cyberpunk 2077: Entwickler dementiert Berichte zu Soft-Relaunch

Wie wir bereits berichtet hatten, soll angeblich mit Update 1.5 Cyberpunk 2077 einem Soft-Relaunch unterzogen werden, das von neuen Inhalten über ein komplettes Rebalancing des Loot-Systems und ein neues Userinterface bis hin zur Umbenennung in Cyberpunk 2077: Samurai Edition so einiges geboten hat.

Jetzt hat Global PR Director Radek Grabowski von CD Project RED via Twitter diese Behauptungen vage dementiert.

This thing does not add up. Sorry, Paul.

— Radek (@gamebowski) January 3, 2022