Cyberpunk 2077: Entwickler seit Wochen von Arbeitsstationen ausgesperrt

CD Projekt RED wurde vor ein paar Wochen das Opfer eines Hackerangriffs, bei dem Quellcodes zu Spielen des Entwicklers sowie wichtige Daten gestohlen wurden.

Wenige Tage später gelang es den Cyber-Kriminellen sogar den Source Code der hauseigenen Engine zu verkaufen.

Durch den Angriff verzögert sich nun auch die Veröffentlichung des nächsten großen Updates für Cyberpunk 2077.

Ein Grund für die Verzögerung soll die Tatsache sein, dass viele der Mitarbeiter seit über zwei Wochen keinen Zugriff mehr auf ihre Arbeitsstationen haben, wie Bloomberg berichtet.

Die Mitarbeiter können demnach nicht auf das private Netzwerk des Unternehmens zugreifen, um ihre Arbeit zu erledigen. Wegen der Corona-Pandemie arbeiten viele ohnehin von zu Hause aus.

Hinzu kommt noch, dass die Hacker viele persönliche Informationen der Mitarbeiter in die Finger bekommen haben könnten, was eine zusätzliche Belastung ist. So müssen etwa Daten für Dokumente bei den zuständigen Stellen als gestohlen gemeldet werden.

Die Mitarbeiter wurden weiterhin aufgefordert, ihre Computer an die IT-Abteilung zu schicken, damit diese gegen Malware und andere schädliche Programme geprüft werden können.