Cyberpunk 2077: Game of the Year Edition erscheint 2023

Zum Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 soll im nächsten Jahr eine Game of the Year Edition erscheinen.

Wie CD Projekt-CEO Adam Kicinski während einem kürzlich veranstalteten Investorentreffen in Warschau bekannt gab, plant man im Jahr 2023 eine Game of the Year Edition zu Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen:

„Das ist der natürliche Lauf der Dinge – so war es auch bei The Witcher, das nach den beiden Erweiterungen schließlich als Game of the Year Edition veröffentlicht wurde und seitdem so auf dem Markt ist. Das Gleiche ist auch in diesem Fall zu erwarten.“

Zuvor ständen allerdings noch die Veröffentlichung der Phantom Liberty-Erweiterung sowie eines weiteren substanziellen Updates für das Action-Rollenspiel an.

Wie schon beim von Kicinski erwähnten The Witcher 3: Wild Hunt wird die Game of the Year Edition von Cyberpunk 2077 als Vollpreistitel erscheinen und vermutlich alle Zusatzinhalte enthalten.

Gleichzeitig soll die Veröffentlichung die Schlussphase des Rollenspiels und den damit voranschreitenden Übergang zur Entwicklung des aktuell unter dem Projektnamen Project Orion bekannten Nachfolgers einläuten.