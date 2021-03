Cyberpunk 2077: Gameplay-Designer verlässt CD Projekt Red

Andrzej Zawadzki, Gameplay-Designer von Cyberpunk 2077, hat offiziell verkündet, dass er CD Projekt Red verlassen hat. Dabei bedankte er sich bei allen Kollegen und gab bekannt, dass es an der Zeit für neue Abenteuer sei.

Wohin es Andrzej verschlagen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

After almost 8 years, my time at CDPR has come to an end. It's time for the new adventure.

To every person I've met on the way – thank you 🙂 It was an honor and pleasure.

See you around 🙂 pic.twitter.com/Hts3TE9VzW

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) March 22, 2021