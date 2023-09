Cyberpunk 2077: Gameplay lässt neue Waffen sprechen

Während Spieler von Cyberpunk 2077 auf einen Termin für Update 2.0 warten, zeigte CD Projekt RED jetzt in einem Video neue Waffen aus der kommenden Erweiterung Phantom Liberty und gewährte auch einen Blick in die Fähigkeiten für das kostenlose Update 2.0.

In dem von Much118x erstellen Trailer könnt ihr neue Waffen und ihre Animationen sehen, darunter Scharfschützengewehr, doppelläufige Schrotflinte, Sturmgewehr und ein Wurfmesser.

Ebenfalls zu sehen ist „Launch Capacity Override“, eine Reliktbaum-Fähigkeit, mit der ihr explosive Geschosse abfeuern könnt.

⚡️ Experience Night City like never before. More action, more possibilities, more combat options! ⚡️

Take a closer look at some of the new/changed features coming very soon with Update 2.0 or #PhantomLiberty. Starting with: weapons, lots and lots of weapons!

Thank you,… pic.twitter.com/7q9kjFHmNz

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 7, 2023