Cyberpunk 2077: Geheime Codes deuten auf krasse Jubiläums-Ankündigungen hin

Cyberpunk 2077 sorgt wenige Tage vor seinem fünften Jubiläum am 10. Dezember 2025 für neue Spekulationen in der Gaming-Community.

CD Projekt Red hat eine verschlüsselte Nachricht veröffentlicht, die auf eine bevorstehende Ankündigung hinweist. Die Kommunikation wurde mit den Begriffen Secure Comms Channel Established und Standby for Incoming Priority Transmission eingeleitet, wodurch Spieler auf ein mögliches Event vorbereitet werden.

Die Nachricht listet drei Daten auf, die Cyberpunk 2077 erneut in den Mittelpunkt rücken und das Interesse an weiteren Inhalten schüren.

Das erste Datum verweist auf den 10. Dezember unter der Bezeichnung Cyberpunk 2077. Die Community geht davon aus, dass dieser Zeitpunkt mit dem ursprünglichen Release zusammenhängt und eine Jubiläumsaktion oder neue Inhalte für Cyberpunk 2077 beinhalten könnte.

Das zweite Datum nennt Reed Solomon und ist dem 12. Dezember zugeordnet, was auf eine Figur aus Phantom Liberty hindeutet. Dadurch wächst die Vermutung, dass neue Story-Elemente oder eine spezielle Rückkehr dieser Figur geplant sein könnten.

Der dritte Eintrag nennt Song So Mi und den 29. Dezember. Diese Figur ist ebenfalls eng mit der Welt von Cyberpunk 2077 verbunden, weshalb Spieler aktuell an eine stufenweise Enthüllung zum fünften Jubiläum glauben.

Die Kombination der drei Daten lässt vermuten, dass die Entwickler eine Reihe von Übertragungen oder Aktionen vorbereiten, die Cyberpunk 2077 erneut in den Fokus rücken. Die Erwartung innerhalb der Gaming-Szene wächst deutlich, da Cyberpunk 2077 im vergangenen Jahr einen starken Aufschwung erlebt hat und viele Spieler zusätzliche Inhalte erwarten.