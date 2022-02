Cyberpunk 2077: Grafikvergleich zum Next-Gen-Upgrade auf Xbox Series X|S

Schaut euch einen Grafikvergleich zum Next-Gen-Upgrade für Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S und Xbox One S|X an.

Gestern zeigte CD Projekt RED die neuen Inhalte aus Update 1.5 nicht nur ausführlich im Live-Stream. Im Anschluss konnten es sich Spieler für Cyberpunk 2077 direkt herunterladen.

Neben den zahlreichen Verbesserungen, die ihr in den ausführlichen Patch Notes nachlesen könnt, enthielt das Update auch das langersehnte Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

In einem Video nahm ElAnalistaDeBits jetzt einen Vergleich vor, der Xbox One S|X und Xbox Series X|S bei Grafik, Auflösung und FPS analysierte und gegenüberstellte.

Die Analyse ermittelte folgende Daten bei Auflösung und FPS:

Xbox One

Dynamische Auflösung von 900p bei 30 FPS (für gewöhnlich 720p)

Xbox One X

Dynamische Auflösung von 1440p bei 30 FPS (für gewöhnlich 1440p)

Xbox Series S

Dynamische Auflösung von 1440p bei 30 FPS (für gewöhnlich 1440p)

Xbox Series X

Performance Modus: Dynamische Auflösung von 2160p bei 60 FPS (für gewöhnlich 1440p)

Raytracing Modus: Dynamische Auflösung von 2160p bei 30 FPS (für gewöhnlich 1440p)

Es wurde festgestellt, dass nach Update 1.5 der Modus „Auflösung“ auf der Xbox Series X mit 1800p nicht mehr verfügbar ist.

Auf Xbox Series S und Xbox Series X konnten die Ladezeiten signifikant verkürzt werden. Am meisten fällt positiv die Verbesserung von Schatten und Beleuchtung auf, während im Raytracing Modus Kontaktschatten und weitere eine Verbesserung erfahren haben.

Das Raytracing fügt dem Spiel keine Reflexionen oder globale Beleuchtung hinzu. Er ist grundsätzlich auch nicht auf der Xbox Series S verfügbar.

Erhebliche Verbesserungen auf den Series-Modellen wurde bei den Pop-Ins festgestellt. Bei bestimmten Elementen, wie etwa in Fahrzeugen, ist es aber noch vorhanden.

Auf Xbox Series X wurde die Qualität einiger Texturierungen angehoben, während auf beiden Series-Modellen Sichtweite und anisotropen Filterung erhöht werden konnte.

Die Leistung von Cyberpunk 2077 fühlt sich laut Analyse auf allen Plattformen solide an. Ausgenommen die Xbox One Version, die weiterhin nicht ausreichend optimiert wurde. Sie hat auch als einzige Konsole bei den ansonsten perfekten FPS Zahlen mit Einbrüchen in Zwischensequenzen oder unter hoher Last auf dem Bildschirm zu kämpfen.