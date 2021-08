Cyberpunk 2077: Grafikvergleich zwischen Xbox One und Xbox Series X nach Patch 1.3

Der Patch 1.3 ist noch taufrisch und schon gibt es einen ersten Grafikvergleich zwischen Xbox Series X/S, Xbox One X und Xbox One.

Das Video zum Cyberpunk 2077 Grafikvergleich könnt ihr euch hier anschauen:

Die Analye hat ergeben, dass einmal mehr die dynamische Auflösung optimiert wurde, was dazu beiträgt, dass sich die Framerate insbesondere auf der Xbox One verbessert. Weiter wurde analysiert, dass das SSR-Rauschen auf der Xbox One X leicht reduziert wurde und auch hier wurden wieder Änderungen an der Beleuchtung vorgenommen um die Framerate zu verbessern. Weitere Änderungen wurden nicht genannt.