Cyberpunk 2077: Hinter den Kulissen mit Dawid Podsiadło

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty präsentiert euch ein neues Behind the Scenes-Video mit Dawid Podsiadło.

In dem neuen Cyberpunk 2077 Hinter den Kulissen-Video spricht Dawid Podsiadło, einer der populärsten polnischen Interpreten unserer Zeit, über seine Inspirationen, seine Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED, die Aufnahme der Schlusstracks „Phantom Liberty“ für die Spionage-Thriller-Erweiterung und „Let You Down“ für die preisgekrönte Anime-Serie sowie seine Teilnahme an den Motion-Capture-Sessions für das Spiel.

Außerdem spricht er über seine lang anhaltende Leidenschaft für Videospiele.