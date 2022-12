Cyberpunk 2077: Idris Elba wird ein Teil von Phantom Liberty

Während der The Game Awards 2022 präsentierte CD Projekt RED einen brandneuen Teaser-Trailer für Phantom Liberty, die kommende Cyberpunk 2077-Spionagethriller-Erweiterung, mit neuem Spiel- und Gameplay-Material und der Enthüllung eines neuen Darstellers.

Der Teaser, der auf der jährlichen Preisverleihungsgala gezeigt wurde, bietet den Spielern einen völlig neuen Blick auf Night City’s Dogtown, dem Hauptschauplatz der Erweiterung, sowie Einblicke in das Gameplay und brandneue Ergänzungen.

Der Teaser enthüllt auch neue Charaktere, allen voran Solomon Reed. Der Schauspieler Idris Elba (Luther, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Sonic The Hedgehog 2, The Suicide Squad), der neben Keanu Reeves als Johnny Silverhand zur Besetzung von Phantom Liberty stößt, spielt Reed, einen altgedienten Agenten der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika, der offenbar die einzige Person ist, der die Spieler und Spielerinnen noch vertrauen können, um eine scheinbar unmögliche Spionage- und Überlebensmission zu erfüllen. Nach Enthüllung des Teasers erschien der Schauspieler in einer speziellen Videobotschaft, die sich an das Publikum und die Spieler weltweit richtete, und kommentierte den Charakter von Reed und seine Rolle in der Geschichte von Phantom Liberty.