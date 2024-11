Cyberpunk 2077: Keine Pläne für PS5 Pro-Upgrade

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Mit dem Launch der PlayStation 5 Pro wurden einige Spiele bereits mit einem Upgrade versehen, um von der Leistung der Mid-Season-Konsole zu profitieren. Dass das aber auch nach hinten losgehen kann und Spiele verschlechtert, mussten erste Besitzer bereits feststellen.

Ein Spiel, das kein Upgrade erhalten wird, ist Cyberpunk 2077. Das Rollenspiel der The Witcher-Macher startete seinerzeit mit vielen Problemen, nicht nur auf den Last-Gen-Konsolen. In den Jahren nach dem Release steckte man viel Zeit und Geld in Updates und Verbesserungen.

CD Projekt RED bestätige einem Fan auf Nachfrage, dass man keinen PS5 Pro-Patch plant. Ohnehin wurde der Post-Launch-Support für das Spiel im Mai 2024 offiziell beendet, um am Nachfolger zu arbeiten.