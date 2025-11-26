Cyberpunk 2077: Knackt 35 Millionen Verkäufe und überholt sogar The Witcher 3

Cyberpunk 2077 hat die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein schneller erreicht als The Witcher 3.
Das Rollenspiel von CD Projekt Red konnte seinen Ruf nach dem technisch schwierigen Launch deutlich verbessern und gilt inzwischen als einer der erfolgreichsten Titel des Studios. Die starke Performance ist auf die umfassenden Updates, die Optimierungen für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PC sowie die hohe Bekanntheit der Marke zurückzuführen.
Seit der Veröffentlichung hat das Entwicklerteam anhaltend an Verbesserungen gearbeitet, wodurch Cyberpunk 2077 eine stetig wachsende Spielerbasis gewinnen konnte.
Der Titel verzeichnet kontinuierlich starke Verkaufszahlen und konnte sich dank positiver Resonanz auf später veröffentlichte Inhalte wie das Phantom Liberty Add-on weiter stabilisieren.
Der neue Meilenstein unterstreicht, dass sich das Spiel langfristig als einer der größten kommerziellen Erfolge in der modernen Videospielbranche etabliert hat.
Fand es gut, aber nicht so gut wie den Witcher.
Nicht weniger als eines der besten Spiele aller Zeiten. Somit Glückwunsch CD Project RED. Mehr als verdient für diesen Ausnahmetitel.
Mit der Erweiterung, ist es ein echtes Meisterwerk. Jetzt sollte man es mal gespielt haben.
🔝🔝🔝
Witcher dann gerne in Ego Perspektive 😅
Cyperpunk hat gezeigt das es super funktioniert.
Und verdammt nochmal, sagt endlich was Projekt Hadar werden soll.
Bloß nicht. Schusswaffen und oft auch Magie funktionieren gut aus der Ego-Perspektive, aber Nahkampf fühlt sich Third-Person immer besser an.
Verkäufe, weiterhin der Garant für echten Erfolg.
Geiles Game. DLC muss ich noch nachholen
Nicht übel und das trotz des holprigen Starts
Ist ja auch wirklich ein top Spiel. Habe sogar mal wieder Lust mit V ne Runde zu zocken.
Glückwunsch ist auch ein fantastisches Spiel.