Image: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 knackt 35 Millionen Verkäufe und überholt sogar The Witcher 3 beim Wachstum!

Cyberpunk 2077 hat die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein schneller erreicht als The Witcher 3.

Das Rollenspiel von CD Projekt Red konnte seinen Ruf nach dem technisch schwierigen Launch deutlich verbessern und gilt inzwischen als einer der erfolgreichsten Titel des Studios. Die starke Performance ist auf die umfassenden Updates, die Optimierungen für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PC sowie die hohe Bekanntheit der Marke zurückzuführen.

Seit der Veröffentlichung hat das Entwicklerteam anhaltend an Verbesserungen gearbeitet, wodurch Cyberpunk 2077 eine stetig wachsende Spielerbasis gewinnen konnte.

Der Titel verzeichnet kontinuierlich starke Verkaufszahlen und konnte sich dank positiver Resonanz auf später veröffentlichte Inhalte wie das Phantom Liberty Add-on weiter stabilisieren.

Der neue Meilenstein unterstreicht, dass sich das Spiel langfristig als einer der größten kommerziellen Erfolge in der modernen Videospielbranche etabliert hat.

  2. Robilein 1181810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 26.11.2025 - 20:13 Uhr

    Nicht weniger als eines der besten Spiele aller Zeiten. Somit Glückwunsch CD Project RED. Mehr als verdient für diesen Ausnahmetitel.

    0
  3. Davki90 7020 XP Beginner Level 3 | 26.11.2025 - 20:20 Uhr

    Mit der Erweiterung, ist es ein echtes Meisterwerk. Jetzt sollte man es mal gespielt haben.

    0
  5. de Maja 309015 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.11.2025 - 20:39 Uhr

    Witcher dann gerne in Ego Perspektive 😅
    Cyperpunk hat gezeigt das es super funktioniert.
    Und verdammt nochmal, sagt endlich was Projekt Hadar werden soll.

    0
    • danbu 67270 XP Romper Domper Stomper | 26.11.2025 - 20:42 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Bloß nicht. Schusswaffen und oft auch Magie funktionieren gut aus der Ego-Perspektive, aber Nahkampf fühlt sich Third-Person immer besser an.

      0
  9. BasDom 20000 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.11.2025 - 22:08 Uhr

    Ist ja auch wirklich ein top Spiel. Habe sogar mal wieder Lust mit V ne Runde zu zocken.

    0

