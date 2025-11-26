Cyberpunk 2077 knackt 35 Millionen Verkäufe und überholt sogar The Witcher 3 beim Wachstum!

Cyberpunk 2077 hat die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein schneller erreicht als The Witcher 3.

Das Rollenspiel von CD Projekt Red konnte seinen Ruf nach dem technisch schwierigen Launch deutlich verbessern und gilt inzwischen als einer der erfolgreichsten Titel des Studios. Die starke Performance ist auf die umfassenden Updates, die Optimierungen für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PC sowie die hohe Bekanntheit der Marke zurückzuführen.

Seit der Veröffentlichung hat das Entwicklerteam anhaltend an Verbesserungen gearbeitet, wodurch Cyberpunk 2077 eine stetig wachsende Spielerbasis gewinnen konnte.

Der Titel verzeichnet kontinuierlich starke Verkaufszahlen und konnte sich dank positiver Resonanz auf später veröffentlichte Inhalte wie das Phantom Liberty Add-on weiter stabilisieren.

Der neue Meilenstein unterstreicht, dass sich das Spiel langfristig als einer der größten kommerziellen Erfolge in der modernen Videospielbranche etabliert hat.