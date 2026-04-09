Cyberpunk 2077: Launch-Trailer zur verbesserten PS5 Pro-Version

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Image: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 erhält ein kostenloses PS5 Pro-Update mit optimierter Grafik und neuen Modi.

Für Cyberpunk 2077 steht ab sofort ein kostenloses Update für die PlayStation 5 Pro zum Download bereit. Die Aktualisierung nutzt die verbesserte Hardware der Konsole, um Leistung und Grafikqualität deutlich zu steigern und ein intensiveres Spielerlebnis in der dystopischen Zukunft zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt steht die Integration der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), die für eine optimierte Bildqualität sorgt. Ergänzt wird dies durch erweiterte Raytracing-Funktionen, die Licht, Schatten und Reflexionen realistischer darstellen und so die Atmosphäre des Spiels weiter verstärken.

Darüber hinaus bietet das Update mehrere Grafikmodi zur Auswahl. Der Performance-Modus setzt auf eine möglichst hohe Bildrate für flüssiges Gameplay, während der Ray-Tracing-Pro-Modus alle verfügbaren visuellen Verbesserungen ausschöpft.

Ein zusätzlicher Ray-Tracing-Modus stellt einen Kompromiss zwischen Leistung und Grafik dar und ermöglicht eine ausgewogene Spielerfahrung.

Mit dieser Aktualisierung profitiert Cyberpunk 2077 noch stärker von der leistungsfähigen Hardware der PS5 Pro und erhält gleichzeitig mehr Flexibilität für unterschiedliche Spielstile. Das Spiel ist zudem weiterhin über den PlayStation Plus Katalog für Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar, sodass Abonnenten das Update direkt ausprobieren können.

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20 Kommentare Added

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  1. HaloPro 3020 XP Beginner Level 2 | 09.04.2026 - 14:58 Uhr

    Bethesda muss mal n paar Entwickler zur Fortbildung zu cdpr schicken, dann schafften die auch mal ne Optimierung.

    3
    • DrFreaK666 246465 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.04.2026 - 15:10 Uhr
      Antwort auf HaloPro

      Starfield nutzt nicht mal Ray Tracing.
      Todd Howard hat in einem Interview bestätigt, dass id Software bei Grafik-Effekten wie Motion Blur geholfen haben.
      id Software hat als Inhouse-Team geholfen, aber Starfield hätte mehr gebraucht als gutes Motion Blur.

      0
  2. Scavenger 13325 XP Leetspeak | 09.04.2026 - 16:15 Uhr

    Schade, hab Cyberpunk schon auf der Xbox komplettiert und die Platin auf der Playstation. Noch einmal durchspielen, nur wegen eines Updates lohnt sich nicht.

    0
  3. Lord Hektor 371590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.04.2026 - 19:13 Uhr

    Wenn dann zock ich es auf der Xbox, aber PS 5 Pro Besitzer profitieren jetzt von der besseren Grafik.

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