Cyberpunk 2077: Launch-Trailer zur verbesserten PS5 Pro-Version

Für Cyberpunk 2077 steht ab sofort ein kostenloses Update für die PlayStation 5 Pro zum Download bereit. Die Aktualisierung nutzt die verbesserte Hardware der Konsole, um Leistung und Grafikqualität deutlich zu steigern und ein intensiveres Spielerlebnis in der dystopischen Zukunft zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt steht die Integration der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), die für eine optimierte Bildqualität sorgt. Ergänzt wird dies durch erweiterte Raytracing-Funktionen, die Licht, Schatten und Reflexionen realistischer darstellen und so die Atmosphäre des Spiels weiter verstärken.

Darüber hinaus bietet das Update mehrere Grafikmodi zur Auswahl. Der Performance-Modus setzt auf eine möglichst hohe Bildrate für flüssiges Gameplay, während der Ray-Tracing-Pro-Modus alle verfügbaren visuellen Verbesserungen ausschöpft.

Ein zusätzlicher Ray-Tracing-Modus stellt einen Kompromiss zwischen Leistung und Grafik dar und ermöglicht eine ausgewogene Spielerfahrung.

Mit dieser Aktualisierung profitiert Cyberpunk 2077 noch stärker von der leistungsfähigen Hardware der PS5 Pro und erhält gleichzeitig mehr Flexibilität für unterschiedliche Spielstile. Das Spiel ist zudem weiterhin über den PlayStation Plus Katalog für Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar, sodass Abonnenten das Update direkt ausprobieren können.