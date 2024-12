Cyberpunk 2077: Livestream zu Update 2.2 startet heute

Autor:, in / Cyberpunk 2077

In einem Livestream stellt CD Projekt RED heute die Features von Update 2.2 für das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 vor.

Nach einem von schweren technischen Problemen geprägten Start schaffte es CD Projekt RED, das Ende 2020 veröffentlichte Cyberpunk 2077 mit der Zeit zu dem Spiel zu machen, das sich Fans erhofft hatten.

Nach zahlreichen Updates sowie der sehr erfolgreichen Phantom Liberty-Erweiterung verkündete das Unternehmen im Mai dieses Jahres das Ende des Post-Launch-Supports für das futuristische Rollenspiel.

Nun kündigt das polnische Entwicklerstudio überraschend Update 2.2 an, das in Kürze erscheinen soll. Dazu, wann mit der Veröffentlichung zu rechnen ist und welche Inhalte Spieler erwarten, soll heute in einem Livestream für Aufklärung gesorgt werden.

Start des REDstreams ist heute um 17:00 Uhr. Fans können via Twitch und YouTube live dabei sein.