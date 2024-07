Cyberpunk 2077: Marvel’s Spider-Man Veteranin mit an Bord

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Schon im Februar hatte CD Projekt RED eine ganze Reihe an hochkarätigen Neuzugängen verkündet, die man für den Nachfolger von Cyberpunk 2077 gewinnen konnte.

Jetzt gibt es eine weitere Personalie zu vermelden. So ist Mary Kenney dem Team beigetreten, um an Project Orion zu arbeiten.

Kenney war zuvor Associate Narrative Director bei Insomniac Games, wo sie als Autorin an Spielen wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: Rift Apart und Marvel’s Wolverine mitgearbeitet hat.

Für den nächsten Teil von Cyberpunk 2077 ist sie bei CD Projekt RED für Charaktere, Dialoge, Zwischensequenzen und Vorschläge für Geschichten zuständig.