Cyberpunk 2077: Mythos zerstört: Die Wahrheit über Fahrstühle in Night City

Cyberpunk‑Mythos zerstört: Entwickler enthüllen die Wahrheit über die Fahrstühle in Night City.

Der Director von Cyberpunk 2077 hat eine der hartnäckigsten Fan‑Theorien rund um das Spiel endgültig ausgeräumt.

Seit dem Release wurde immer wieder spekuliert, dass die zahlreichen Fahrstuhlsequenzen in Night City als versteckte Ladebildschirme dienten, um Innenräume oder neue Bereiche im Hintergrund zu streamen.

CD Projekt Red hat diese Annahme nun klar zurückgewiesen und erklärt, dass die Fahrstühle nie als technische Notlösung oder Ladeübergang genutzt wurden.

Entwickler Pawel Sarzynski stellte klar, dass Cyberpunk 2077 in der Lage ist, große Teile der offenen Welt sowie komplexe Innenräume ohne sichtbare Ladezeiten zu streamen.

Er betonte, dass es keinen Sinn ergeben würde, eine gesamte Stadt ohne Ladebildschirme zu durchqueren, nur um dann ausgerechnet für ein Penthouse einen Fahrstuhltrick zu benötigen. Die Fahrstühle seien rein als Teil des Leveldesigns und der Weltstruktur gedacht und nicht als technische Maskierung.

Die Fahrstuhlpassagen in Cyberpunk 2077 sind somit keine versteckten Ladeprozesse, sondern bewusst eingesetzte Elemente des Game‑ und World‑Designs.

  1. Toxic Growler 22350 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.12.2025 - 12:48 Uhr

    Wenn man vom ersten Appartement runter springt ist die Stadt dennoch geladen, wie kommt man auf so eine Idee.

  Mr Poppell | 26.12.2025 - 12:52 Uhr

    Ich hab ja erst mit Cyberpunk angefangen, man ist das ein geiles Game, aber die Fahrstuhlsequenzen sind mir eher wegen der lästigen Werbung im Gedächtnis geblieben. 😅

