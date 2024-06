Cyberpunk 2077: Nachfolger authentischer dank Boston Studio

Derzeit arbeitet der aus Studios in Vancouver und Boston bestehende, nordamerikanisch Zweig von CD Projekt Red, an einer Fortsetzung zu Cyberpunk 2077, die aktuell unter dem Namen Pojrct Orion läuft.

Welcher Vorteile die in Nordamerika gelegenen Studios bei der Entwicklung des Action-Rollenspiels, vor allem im Bereich Authentizität, mit sich bringen, erklärte jetzt Executive Producer Dan Hernberg in der neuesten Episode des AnsweRED-Podcasts:

„Ich denke, Cyberpunk ist offensichtlich eine einzigartig amerikanische Geschichte. Sie hat viel Punk-Energie und wurde von einem Amerikaner geschrieben, also scheint es nur richtig zu sein, sie in Amerika zu entwickeln.“

In welcher Form sich der Standort positiv auf die Authentizität des Spiels auswirken könnte, beschreibt Game Director Paweł Sasko am Beispiel der Gullydeckel aus Cyberpunk 2077:

„Wie die Gullydeckel auf den Straßen, richtig? Es gab diesen Post [auf Reddit], in dem der Typ sagte, dass es diesen, die Immersion unterbrechenden Bug in Cyberpunk gibt, und der Bug bezog sich auf die Tatsache, dass die Gullydeckel für die Kanalisation die Gullydeckel waren, die man normalerweise in Europa, in Deutschland, für einen Bürgersteig benutzt.“

„Das sind nicht die Gullydeckel, die man normalerweise in Amerika auf den Straßen vorfindet. Das zeigt den Unterschied, nicht wahr?“

„Wenn man nach Amerika geht, gibt es Dinge wie Hydranten, wo sie platziert sind und wie sie aussehen. Die Straßenlaternen, ihre Position, die Mülleimer, richtig? Sie stehen vor dem Haus, direkt an der Straße.“

„In Polen, in Europa, sieht man sie fast nirgends. Es gibt so viele Nuancen. Dan nennt es Americana, wenn wir darüber sprechen.“

„Unsere Bordsteine sind anders, unsere Farben auf all unseren Schildern ist anders, fügt Hernberg hinzu. Alles ist einfach ein bisschen anders.“

„Es bricht nicht die Immersion, aber es ist einfach diese kleine Sache, bei der man denkt: ‚Nun, vielleicht wurde das nicht von Leuten gemacht, die hier leben oder die die gesamte amerikanische Kultur verstehen.‘“