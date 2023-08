Cyberpunk 2077: Neuer Skilltree, neues Polizeisystem und mehr

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Der „New Ways to Play“-Trailer zeigt Features von Phantom Liberty und das Update 2.0 von Cyberpunk 2077.

CD PROJEKT RED präsentierte auf der diesjährigen Gamescom Opening Night Live den „New Ways to Play“-Trailer, der die neuen Features vorstellt, die mit der Phantom Liberty-Erweiterung und dem kostenlosen Update 2.0 für Cyberpunk 2077 kommen.

CD PROJEKT REDs Gameplay-Designerin Yuliia Pryimak sprach auf der Bühne mit Geoff Keighley auf über die Premiere des „New Ways to Play“-Trailers, der eine Zusammenstellung neuer Gameplay-Features enthielt, die als Teil der kommenden Phantom Liberty-Erweiterung und als Teil des kostenlosen Updates 2.0 veröffentlicht werden.

Hier gibt es noch einmal den „New Ways to Play Trailer“ zu sehen:

Der Trailer enthüllte neue exklusive Features, die in der Spionagethriller-Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty enthalten sind. Dazu gehört der neue Skilltree – er bietet eine große Auswahl an Fähigkeiten, die es den Spielern und Spielerinnen ermöglichen, neue Spielstile zu meistern und einzigartige, sinnvolle Builds zu erstellen.

Phantom Liberty führt außerdem mit Dogtown einen dicht gepackten neuen Schauplatz ein – mit zahlreichen dynamischen Ereignissen und Missionen, actiongeladenen Auftritten, neuen Kleidungsstücken, Waffen, Cyberware und vielem mehr, das es zu erkunden gilt.

Der „New Ways to Play“-Trailer hob auch das neu gestaltete Perk-System des Spiels hervor und zeigte einige brandneue Perks, die den Spielern wirkungsvollere Gameplay-Optionen und die Möglichkeit bieten, Feinde auf aufregende, originelle Weise auszuschalten.

Die Gegner-KI im Kampf wird ebenfalls verbessert, wodurch die Kämpfe automatisch dynamischer und intuitiver werden.

Eine weitere große Überarbeitung, die im Trailer gezeigt wird, ist das neue Polizeisystem. Die KI der Polizei wurde verbessert, was bedeutet, dass die NCPD auf realistischere und fesselndere Weise auf die Aktionen der Spieler reagieren wird – einschließlich der Einrichtung von Straßensperren, dem Versuch, Spieler von der Straße zu rammen und mehr.

Auch das Fahren in Night City wird durch die Einführung des Fahrzeugkampfes verbessert, der es den Spielern ermöglicht, während der Fahrt zu schießen und feindliche Fahrzeuge direkt von Autos und Motorrädern aus zu zerlegen.

Die neu gestalteten Skilltrees, das überarbeitete Polizeisystem und der Fahrzeugkampf werden als Teil von Update 2.0 für Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC kostenlos verfügbar sein.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September für Xbox Serie X|S, PlayStation 5 und PC. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von V, einem Cyber-Söldner, der in die Welt der Spione und politischen Intrigen hineingezogen wird – zusammen mit dem Schläferagenten Solomon Reed, gespielt von Idris Elba.