Cyberpunk 2077: Neues Live-Action-Projekt in Arbeit

Wie das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED bekannt gibt, arbeitet man gemeinsam mit Anonymous Content an einem, in der Welt von Cyberpunk 2077 angesiedelten, Live-Action-Projekt.

Bei Anonymous Content handelt es sich um ein globales Medienunternehmen, das für preisgekrönte Serien und Filme wie True Detective, Mr. Robot, The Revenant oder Spotlight bekannt ist.

Beteiligt an dem Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von Cyberpunk 2077 entsteht, sind unter anderem Anonymous Content Studios Head of Television Garret Kemble, Director of Development Ryan Schwartz und Chief Creative Officer David Levine.

Letzterer ist ein erfahrener Branchenveteran, der schon die Produktion bekannter Serien wie True Detective, Westworld und True Blood leitete und auch an den ersten Staffeln von Game of Thrones beteiligt war.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium und sucht einen Drehbuchautor für eine brandneue Geschichte in der Welt von Cyberpunk 2077. Weitere Details sollen mit weiterem Fortschreiten des Projekts bekannt gegeben werden.