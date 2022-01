Cyberpunk 2077: Neues Update könnte bald erscheinen

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Wie viele andere Entwickler ist auch CD Projekt RED aus den Feiertagen zurückgekehrt und macht sich wieder an die Arbeit.

Für Cyberpunk 2077 wurde vor wenigen Tagen ein neues Update auf Steam veröffentlicht. Allerdings ist das Update intern, also nicht öffentlich für alle Besitzer des Spiels ausgerollt.

Was in dem Update steckt, lässt sich aus dem gefundenen Eintrag in SteamDB nicht entnehmen.

Allerdings ist es ein Zeichen dafür, dass sich wieder was tut. Schließlich ist das letzte Update für Cyberpunk 2077 mit August 2021 schon eine gefühlte Ewigkeit her.

Zuletzt gab es Gerüchte zu Umfang und Inhalt des nächsten großen Updates, das angeblich im Februar vorgestellt werden soll und auch als Soft-Relaunch von Cyberpunk 2077 zu verstehen sei. Dies wurde allerdings offiziell dementiert.