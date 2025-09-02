Cyberpunk 2077: Neuigkeiten für diese Woche angeteasert

In dieser Woche wird es möglicherweise etwas Neues für Cyberpunk 2077 geben, wir eine Nachricht vermuten lässt.

Eine Nachricht der fiktionalen Regierung NUSA aus Cyberpunk 2077 postete der offizielle Account zum Rollenspiel von CD Projekt RED.

In der Nachricht, die auf den 4. September datiert ist, ist die Rede von einer wachsenden Bedrohung gegenüber der Cybersicherheit, die sich im Schatten verbirgt.

Man suche daher fähige Netrunner, die das Land schützen wollen und gegen die Bedrohung helfen wollen.

Ob und was genau am 4. September in Cyberpunk 2077 passieren wird, das werden wir am Donnerstag erfahren.

Denkt ihr, es wird ein neues Update mit Inhalten geben? Oder vielleicht Neuigkeiten zur animierten Serie Cyberpunk Edgerunners, die im Juli eine zweite Staffel erhalten hat?