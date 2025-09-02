Cyberpunk 2077: Neuigkeiten für diese Woche angeteasert

Image: CD Projekt RED

In dieser Woche wird es möglicherweise etwas Neues für Cyberpunk 2077 geben, wir eine Nachricht vermuten lässt.

Eine Nachricht der fiktionalen Regierung NUSA aus Cyberpunk 2077 postete der offizielle Account zum Rollenspiel von CD Projekt RED.

In der Nachricht, die auf den 4. September datiert ist, ist die Rede von einer wachsenden Bedrohung gegenüber der Cybersicherheit, die sich im Schatten verbirgt.

Man suche daher fähige Netrunner, die das Land schützen wollen und gegen die Bedrohung helfen wollen.

Ob und was genau am 4. September in Cyberpunk 2077 passieren wird, das werden wir am Donnerstag erfahren.

Denkt ihr, es wird ein neues Update mit Inhalten geben? Oder vielleicht Neuigkeiten zur animierten Serie Cyberpunk Edgerunners, die im Juli eine zweite Staffel erhalten hat?

  3. hotjoe1970 3480 XP Beginner Level 2 | 02.09.2025 - 14:55 Uhr

    Ich habe jetzt gedacht das jetzt das Problem auf der XBox nach Update 2.3 behoben wird da dort das Spiel nicht mit 40 FPS läuft. CDR wollte sich aber darum bemühen wie es auf Nachfrage von Digital Foundry hieß.

  4. de Maja 294135 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.09.2025 - 15:06 Uhr

    Hab dieses Phantom Liberty immer noch nicht gespielt, dann warte ich damit lieber noch auf die News, vielleicht kann man da bald mehr spielen und da zocke ich lieber zusammenhängend.

  5. Katanameister 189280 XP Battle Rifle God | 02.09.2025 - 15:45 Uhr

    Dachte eigentlich, dass das Spiel langsam mal abgeschlossen ist, ich tippe auf die Serie.

  6. Robilein 1149110 XP Xboxdynasty Legend Silber | 02.09.2025 - 15:46 Uhr

    Na da bin ich gespannt. Bin für jede weitere Verbesserung und Content für dieses Meisterwerk. Bin gespannt was von The New United States of America kommen wird.

  7. Captain Satan 114350 XP Scorpio King Rang 2 | 02.09.2025 - 17:56 Uhr

    Ich tipp auf ein Crosover mit Mario Kart! Bowser und seine Schergen machen die Straßen von Night City unsicher

