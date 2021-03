Cyberpunk 2077: Neuigkeiten zu Patch 1.2

In einem Sonderbericht von N54 News aus Night City zu Patch 1.2 für Cyberpunk 2077, stellt euch niemand geringeres als Gillean Jordan alles Wichtige zu den kommenden Änderungen im Spiel vor.

Ihr habt richtig gehört! Das NCPD Quick Response Team steht unter Beschuss von besorgten Night Citizens und Unternehmen gleichermaßen. Die schnelle Einsatztaktik, die sie vor kurzem eingeführt haben, zwang die Söldner, zweimal nachzudenken, bevor sie eine Waffe auf jemanden richteten, aber jetzt wird sie angepasst, um der anderen Seite etwas Spielraum zu geben.

Was dafür sorgen sollte, dass sich die Bürger von Night City auf den Straßen sicher fühlen, führte zu einem erschütternden Vertrauensverlust der Öffentlichkeit gegenüber den NCPD-Offizieren.

Abgesehen davon, dass die örtliche Gemeinde verärgert war, führte die Effektivität des NCPD zu einer Erschütterung auf dem Sicherheitsmarkt für Unternehmen.

Unabhängig davon, wie man die Situation betrachtet, scheint es, dass die Veränderung eine willkommene sein wird. Wir haben unsere Experten gebeten, die Situation zu analysieren:

Schau nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links – und dann renn um dein Leben. Während sich die Leichenhallen mit Verkehrstoten füllen, ist es jetzt statistisch gesehen sicherer, mit glänzender neuer Cyberware über den Kabuki-Markt zu schlendern, als einige der Kreuzungen von Night City zu überqueren. Der Stadtrat hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der Fahrzeughersteller dazu zwingt, ihre Lenkungs-Firmware zu aktualisieren.

Bald wird das obligatorische Update eine bessere Synchronisation zwischen dem CrystalDome-System und dem Fahrzeug ermöglichen, was zu einem flüssigeren Fahrerlebnis führt, selbst wenn das Bildsignal ein oder zwei Frames überspringt.

Darüber hinaus sollten Fahrer erwarten, dass sie ihr Fahrerlebnis besser personalisieren können, indem sie die Empfindlichkeitsgrenzen auf ein Niveau einstellen, mit dem sie sich wohlfühlen – was eine dringend benötigte Verschnaufpause für die Versicherungsgesellschaften bedeutet.

Nein, es handelt sich nicht um ein neues Musikgenre! Das brandneue Rock’n’Roll-Fahrzeugsubsystem ermöglicht es jedem unglücklichen Straßenrennfahrer, der eine Kurve verpasst hat und auf einem Müllhaufen gelandet ist, schnell wieder in die Spur zu kommen. Das System ermöglicht es den Fahrern, ihre Fahrzeuge hin und her zu drehen oder zu schaukeln, um die Bodenhaftung wiederzuerlangen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man ein Fahrzeug mitten in der Stadt stehen lässt, nur weil es außer Kontrolle geraten ist. Unfälle passieren und in Eile zu sein ist kein Verbrechen! Wenn jetzt jemand aus dem Nichts auftaucht, während Sie über eine rote Ampel fahren, können Sie es immer noch rechtzeitig zu Ihrem Meeting schaffen und Ihre Versicherung sich um das Chaos kümmern lassen.

Das ist kein Scherz! Es regnet Männer in Night City und nicht aus den Gründen, die Sie erwarten würden. Allein im letzten Monat verzeichneten die Behörden fast 4000 tödliche Unfälle, die durch einen Neuroprozessor-Fehler verursacht wurden, der die Benutzer dazu veranlasste, ungewollt auszuweichen. Der Hersteller hat ein Update vorbereitet, um das Problem zu beheben.

Laut unserer Umfrage erlebten über 30 % aller Night Citizens einen unwiderstehlichen Drang, grundlos nach vorne zu stürzen, und die Mehrheit der Betroffenen gab zu, dass sie dadurch in Gefahr gerieten, von einem hohen Platz zu fallen. Der Hersteller behauptet, dass die Störung durch einen Mangel an perfekter Synchronisation zwischen den Gehirnmustern des Benutzers und dem Neuroprozessor verursacht wird.

Mit dem Update können die Benutzer ihre Chips besser personalisieren und die Software-Reaktionen mit ihren neuronalen Mustern abgleichen. Abgesehen davon, dass das Problem mit dem plötzlichen Ausweichen gelöst wird, wird es auch bedeuten, dass Menschen es einfacher finden werden, den Chip zu bewegen und zu benutzen, unabhängig von ihrer Händigkeit, ihren Fähigkeiten oder persönlichen Vorlieben.

What's new in Night City? N54 News has uncovered what will soon change in the City of Dreams.

