Cyberpunk 2077: Next-Gen-Version für dieses Jahr nicht mehr garantiert

Die Entwickler von Cyberpunk 2077 können nicht mehr garantieren, dass die Next-Gen-Version des Rollenspiels noch dieses Jahr erscheinen wird.

In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2021 (transkribiert von VGC) wies Michał Nowakowski, SVP of Business Development des Unternehmens, auf die „Lektionen, die wir im vergangenen Jahr gelernt haben“ als einen Grund hin, warum die PS5- und Xbox Series X|S-Versionen ihr Ziel in diesem Jahr doch noch verfehlen könnten.

Die Entwickler haben viel Zeit damit verbracht, das Rollenspiel zu verbessern und mit Patches auszustatten. Nowakowski schien am Mittwoch anzudeuten, dass CD Projekt dies bei der Planung des Veröffentlichungszeitplans für das New-Gen-Spiel in Betracht zieht.

„Das Ziel ist es, die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 Ende des Jahres zu veröffentlichen“, sagte er. „Gleichzeitig können wir angesichts der Lektionen, die wir im vergangenen Jahr gelernt haben, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet, nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass sich der Produktionszeitplan nicht ändern wird.“

Der Geschäftsführer verwies dann auf die New-Gen-Konsolen-Portierung von The Witcher 3, die ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen soll, und sagte, dass das Unternehmen auch dafür keine Garantien geben könne.