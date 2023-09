Cyberpunk 2077: Night City Wire angekündigt

Autor:, in / Cyberpunk 2077

CD Projekt Red veranstaltet eine weitere Show zu Cyberpunk 2077 und kündigt einen weiteren Night City Wire Stream an.

Am kommenden Freitag um 17:00 Uhr veranstaltet CD Projekt Red einen weiteren Cyberpunk 2077 Night City Wire Stream, um euch die neuesten Informationen über Phantom Liberty zu präsentieren. Der DLC erscheint am 26. September 2023. Den Livestream könnt ihr dann am Freitag auch live hier auf XboxDynasty mitverfolgen.